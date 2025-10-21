مركز أورام قنا يحتفل باليوم العالمي للتوعية بسرطان الثدي "بينك أكتوبر"

نظم مركز أورام قنا احتفالية بمناسبة اليوم العالمي "بينك أكتوبر" للتوعية بمخاطر سرطان الثدي، وذلك بحضور نخبة من القيادات الطبية والتنفيذية والشعبية، وعدد من ممثلي المجتمع المدني، في إطار دعم الجهود الوطنية لمكافحة المرض وتعزيز ثقافة الكشف المبكر بين السيدات.

شهدت الفعالية حضور الدكتور أحمد جمال مدير مركز أورام قنا، والدكتور محمد الديب نقيب الأطباء، والدكتور أحمد النقيب نقيب الصيادلة، والدكتور وائل طلعت نقيب الأطباء البيطريين، والدكتورة هدى السعدي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، وأسماء رمضان نقيب التمريض، والدكتورة نهي فاروق نائب مدير المركز، والقس خالد وجيه نائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لدعم الوحدة الوطنية، والقمص إيليا نعيم ممثل مطرانية قنا، والدكتورة شيماء نصرالله رئيس جمعية أصدقاء مرضى الأورام، والدكتورة إنجي فولي نائب مدير مركز الأورام، إلى جانب حضور مميز من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

تطوير مركز اورام قنا

تضمن الاحتفال عرض فيلم توثيقي قصير تناول مراحل تطوير مركز أورام قنا وخطط التوسع في إنشاء مبنى جديد يضم أول وحدة علاج إشعاعي بمحافظة قنا، في خطوة نوعية نحو تحسين الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى داخل الإقليم.

وفي كلمته، أكد الدكتور أحمد جمال مدير المركز أن الكشف المبكر عن سرطان الثدي يمثل تحديا ثقافيا واقتصاديا في المجتمع المصري، موضحًا أن الفحص المبكر رغم تكلفته إلا أنه يساهم في إنقاذ حياة الكثير من السيدات، مشيرًا إلى أن مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى رأسها مبادرة "صحة المرأة المصرية"، أسهمت في تعزيز الوعي وتقديم خدمات الكشف والعلاج المجاني للسيدات، وصولًا إلى المتابعة المستمرة على نفقة الدولة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة نهي فاروق نائب مدير المركز ومنسق مبادرة الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي، أن المبادرة الرئاسية التي أُطلقت عام 2019 نجحت في فحص 17 ألفًا و132 سيدة، تم خلالها تقديم جميع سبل الدعم الطبي والإرشادي، مؤكدة أن المتابعة والفحص الذاتي يمثلان خط الدفاع الأول لمكافحة المرض.

كما شمل البرنامج سلسلة من المحاضرات التوعوية قدمتها نخبة من أطباء المركز، حيث تحدثت الدكتورة آيات علي، أخصائي علاج الأورام، عن طبيعة المرض ومراحله وطرق الوقاية منه عبر الكشف الدوري، فيما استعرضت الدكتورة أميرة عبد الحميد، طبيب مقيم بقسم جراحة الأورام، الأسس العلمية للتشخيص الدقيق لأورام الثدي.

كما تناولت الدكتورة أمنية محمد إبراهيم دور العلاج الهرموني في مواجهة الأورام، وقدمت الدكتورة رانيا سمير مجموعة من الإرشادات الغذائية للوقاية من المرض والحفاظ على نمط حياة صحي.

وفي ختام الاحتفال، تم تقديم فقرة فنية استعراضية بالتنورة أضفت أجواءً من البهجة والتفاؤل بين الحضور، في رسالة إنسانية تؤكد أن الدعم النفسي جزء لا يتجزأ من رحلة التعافي.

