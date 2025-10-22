الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ قنا يناقش إنشاء مجمع متكامل لصناعة الفخار بقرية حاجر طوخ بنقادة

محافظ قنا
محافظ قنا

عقد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا اجتماعا لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مجمع صناعة الفخار بقرية حاجر طوخ بمركز نقادة والذي يأتي ضمن خطة المحافظة للنهوض بالصناعات التراثية والحرف اليدوية ذات الطابع المميز، وذلك في إطار برنامج تنمية صعيد مصر الهادف إلى دعم وتطوير التكتلات الإنتاجية بالمحافظات. 

جاء ذلك بحضور الدكتورة نهال المغربل المستشار الاقتصادي للمحافظة، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومنار محمد مدير إدارة التكتلات، وعدد من مسئولي المرافق الخدمية وفريق عمل التكتلات ببرنامج تنمية صعيد مصر.

مجمع متكامل يضم ورشا بقنا

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع تفاصيل المشروع المقترح الذي يقام على مساحة 24 فدان ويهدف إلى إنشاء مجمع متكامل يضم ورشا ومرافق خدمية وبنية تحتية متطورة لخدمة الحرفيين والعاملين بمجال صناعة الفخار.

كما ناقش الاجتماع خطة توفير المرافق الحيوية للمجمع من مياه شرب وكهرباء وغاز طبيعي بما يضمن تهيئة بيئة عمل مناسبة تسهم في زيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات إلى جانب تيسير إجراءات التراخيص وتقديم الدعم الفني لأصحاب الورش. 

وأشار المحافظ إلى إعداد دراسة جدوى مبدئية لإنشاء مزار سياحي بمدينة الفخار، بحيث يشمل المشروع مناطق للورش الحرفية ومعارض لعرض المنتجات النهائية ومسارات للزوار تتيح لهم متابعة مراحل صناعة الفخار منذ تشكيل الطين وحتى خروج المنتج النهائي. 

وأوضح محافظ قنا، أن المرحلة الأولى من المشروع ستضم 25 ورشة فخار من بينها ورشة حية تعرض فيها عمليات التصنيع أمام الزوار والسياح مما يعزز الترويج السياحي للحرفة ويبرز قيمتها الثقافية والتراثية. 

وأكد المحافظ أن مشروع مجمع الفخار يأتي في إطار اهتمام الدولة بالحفاظ على الحرف التراثية الأصيلة وتوفير فرص عمل للشباب وتحويل قرية حاجر طوخ إلى مركز إقليمي لصناعة الفخار يجمع بين الإنتاج والتدريب والتسويق والسياحة.

الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا الدكتور خالد عبدالحليم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى برنامج تنمية صعيد مصر رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي صناعة الفخار محافظ قنا

