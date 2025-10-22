الأربعاء 22 أكتوبر 2025
مجمع ناصر الطبي: إسرائيل سلمت جثامين 195 أسيرا فلسطينيا عبر الصليب الأحمر

شهداء غزة،فيتو
شهداء غزة،فيتو

أعلن مجمع ناصر الطبي في خان يونس، اليوم الأربعاء، وصول 30 جثمانا لأسرى فلسطينيين سلمتهم إسرائيل ضمن صفقة التبادل.

وأوضح مجمع ناصر الطبي أن لجنة الجثامين في غزة تسلمت 195 جثمانا من إسرائيل عبر الصليب الأحمر.

وكانت قد أقيمت صلاة جنازة في مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوبي قطاع غزة، على 54 شخصا مجهولي الهوية استشهدوا خلال الحرب الأخيرة.

 صلاة الجنازة بمشاركة طواقم الدفاع المدني

وشارك في صلاة الجنازة طواقم الدفاع المدني.

حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 68,216 شهيدا و170,361 إصابة

وحسب آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة في غزة، فإن "حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 68,216 شهيدا و170,361 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023".

وذكرت أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025، قتل 80 شخصا وأصيب 303، فيما تم انتشال 426 جثة.

