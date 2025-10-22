نائب الرئيس الأمريكي: نبحث الانتقال إلى المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

أعرب نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، اليوم الأربعاء، عن أمله في أن تمضي خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام قدمًا رغم التحديات القائمة، مشددًا على أهمية تحقيق السلام وإعادة الإعمار في قطاع غزة.

وقال فانس في تصريحات صحفية عقب لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "نبحث الانتقال إلى المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة"، مضيفًا: "أتطلع للعمل مع نتنياهو على خطة غزة للسلام، بما يشمل إعادة إعمار القطاع وتحقيق الاستقرار".

وأشار نائب الرئيس الأمريكي إلى أن "إسرائيل ستقوم بدور مهم في المنطقة"، في إشارة إلى الدور الذي تلعبه تل أبيب في جهود التهدئة والوساطة في الشرق الأوسط.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقب اللقاء الذي جرى في مكتبه بالقدس: "العالم بدأ يتغير بفضل الشراكة مع الولايات المتحدة"، مؤكدًا أن "إسرائيل تمكنت من عزل حركة حماس ونجحت في إعادة بعض الرهائن".

وأضاف نتنياهو: "إسرائيل قوية ستخدم مصالح أمريكا، وأمريكا قوية ستخدم مصالحنا"، في تأكيد على عمق التحالف الاستراتيجي بين البلدين.

وكان جي دي فانس قد وصل إلى إسرائيل يوم أمس الثلاثاء، في زيارة تهدف إلى بحث سبل تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، في ظل الجهود الأمريكية الرامية إلى تهدئة الأوضاع وتعزيز فرص الحل السياسي في قطاع غزة.

