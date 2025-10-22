الأربعاء 22 أكتوبر 2025
مصر تنافس على جائزة أفضل منتخب أفريقي لعام 2025

منتخب مصر، فيتو
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل منتخب إفريقي لعام 2025، وشهدت القائمة تواجد منتخب مصر.

منتخب مصر ينافس على جائزة أفضل منتخب 

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل منتخب قوي في افريقيا القائمة التالية..

بيراميدز ينافس على جائزة أفضل نادي

وضمت القائمة عشرة أندية تألقت قاريًا ومحليًا خلال الموسم الماضي، وهي:
شباب بلوزداد الجزائري، ووفاق قسنطينة الجزائري، وأسيك ميموزا الإيفواري، وبيراميدز المصري، ونهضة بركان المغربي، وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، وستلينبوش الجنوب إفريقي، والهلال السوداني، وسيمبا التنزاني.

 

وجاء اختيار هذه الأندية بناءً على إنجازاتها في البطولات الإفريقية ومستواها الفني خلال الموسم المنصرم، في حين أثار غياب الأهلي والزمالك جدلًا واسعًا، خاصة أن الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال إفريقيا في النسخ الأخيرة.

ومن المنتظر أن يُعلن الاتحاد الإفريقي عن الفائز بالجائزة خلال حفل جوائز CAF Awards 2025 المقرر إقامته في ديسمبر المقبل.

