مايان السيد لـ"فيتو": فخورة بمشاركتي بفيلمين في الجونة السينمائي.. ويسرا "ملكة حياتنا" (فيديو)

تشارك الفنانة الشابة مايان السيد في مهرجان الجونة السينمائي هذا العام من خلال فيلمين مختلفين وهما: "كولونيا" للمخرج محمد صيام، والذي يشارك ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالدورة الثامنة من المهرجان، أما الفيلم الآخر فهو "ولنا في الخيال حب" والذي يعرض عالميا لأول مرة ضمن قسم الاختيار الرسمي خارج المسابقة بمهرجان الجونة.

مايان السيد

وتحدثت مايان السيد في لقاء خاص مع "فيتو" على هامش فعاليات المهرجان عن مشاركتها هذا العام قائلة: "فخورة للغاية السنة دي إني موجودة في الجونة بفيلمين.. كنت بقول السنة اللي فاتت يارب أشارك في مهرجان الجونة بفيلم واحد بس.. حقيقي فخورة بنفسي إني تعبت وقدرت أعمل دا السنة دي وأحقق اللي كان نفسي فيه السنة اللي فاتت".

وأضافت "مايان" عن كواليس مشاركتها في العملين مؤكدة أن فيلم "كولونيا" هو شكل سينمائي مختلف تماما عن دورها الذي تقدمه في فيلم "ولنا في الخيال حب" قائلة: "بعمل دورين مختلفين تماما.. في الفيلم الأول بنت شعبية بسيطة جدا من اسكندرية عندها قصة معقدة شوية مع الولد اللي بتحبه أما الفيلم الثاني بعمل دور مختلف تماما.. وأتمنى أن الشخصيتين ينالوا إعجاب الجمهور".

في السياق ذاته أوضحت مايان السيد تفاصيل أسلوبها في اختيار الأدوار والشخصيات التي تقدمها للجمهور، مؤكدة أنها فور قرائتها لأي دور يعرض عليها يحركها إحساسها تجاه العمل والشخصية قائلة: "بختار الدور باحساسي واحساسي يسوقني كدا تجاه الشخصية.. لما بحس إني قريبة من الدور ومشدودة ليه بختاره على طول".

رسالة إلى يسرا وروح يوسف شاهين

ووجهت مايان السيد رسالة مؤثرة للنجمة يسرا تزامنا مع احتفال مهرجان الجونة السينمائي بها من خلال معرض "50 سنة يسرا" والذي يرصد ويتناول محطات مؤثرة من مسيرتها الفنية الممتدة على مدار نصف قرن.

وقالت: "يسرا أنت ملكة حياتنا وتاريخ كبير.. وأنا بحبك ومثلت معاكي والحمد لله كان لي الشرف إني أمثل معاكي مرتين مهمين في حياتي".

كما وجهت رسالة لروح المخرج الكبير يوسف شاهين والذي يحيي المهرجان هذا العام ذكرى مئوية ميلاده من خلال معرض فني وعرض لأبرز أفلامه، وقالت مايان: "يوسف شاهين أحب أقول له: أنت علمتنا كتير وفنك لسه عايش وهيعيش وفنك مأثر في أجيال كتير أنا منهم".

