الكشف عن تفاصيل جديدة في واقعة سرقة كيلو دهب من فيلا بالتجمع

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عن تفاصيل جديدة في واقعة سرقة كيلو مشغولات ذهبية من داخل فيلا بأسلوب المغافلة بمنطقة التجمع الخامس.

سرقة مشغولات ذهبية بالتجمع

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة التجمع الخامس يفيد بضبط 5 أشخاص بسرقة كيلو جرام من المشغولات الذهبية من داخل فيلا يعمل بها أحدهم، حيث استغلوا تواجدهم داخل المكان ونفذوا الجريمة بأسلوب المغافلة.

وأسفرت التحريات عن ضبطهم وبحوزتهم مبلغ مالي وسيارة ميكروباص وعقد شراء عمارة سكنية يُعتقد أنه من متحصلات السرقة.



وبمواجهتهم، أقروا ببيع المشغولات إلى شخصين سيئي النية، يمتلك أحدهما محل ذهب، وتم ضبطهما وبحوزتهما المسروقات.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

