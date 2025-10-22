الأربعاء 22 أكتوبر 2025
رياضة

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الدوري المصري، فيتو
الدوري المصري، فيتو

الدوري المصري، تستأنف اليوم الأربعاء منافسات الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2025 /2026.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

وتقام اليوم المواجهات التالية:

الأهلي × الاتحاد السكندري - 5 عصرا | أون سبورت 1

المصري × سموحة - 8 مساء | أون سبورت 1

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري قبل ختام الجولة الـ 11 كالتالي:

ترتيب الدوري المصري قبل ختام الجولة الـ11

1- سيراميكا كليوباترا 20 نقطة
2- المصري 18 نقطة
3- الزمالك 18 نقطة
4- الأهلي 18 نقطة
5- إنبي 18 نقطة
6- بيراميدز 17 نقطة
7- وادي دجلة 16 نقطة
8- زد 15 نقطة
9- مودرن سبورت 15 نقطة
10- البنك الأهلي 14 نقطة
11- سموحة 14 نقطة
12- غزل المحلة 14 نقطة
13- بتروجيت 14 نقطة
14- الجونة 12 نقطة
15- حرس الحدود 11 نقطة
16- طلائع الجيش 9 نقاط 
17- الاتحاد 8 نقاط 
18- كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط 
19- الاسماعيلي 7 نقاط 
20- المقاولون العرب 6 نقاط 
21- فاركو 6 نقاط 

