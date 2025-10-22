مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة
الدوري المصري، تستأنف اليوم الأربعاء منافسات الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2025 /2026.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري
وتقام اليوم المواجهات التالية:
الأهلي × الاتحاد السكندري - 5 عصرا | أون سبورت 1
المصري × سموحة - 8 مساء | أون سبورت 1
وجاء جدول ترتيب الدوري المصري قبل ختام الجولة الـ 11 كالتالي:
ترتيب الدوري المصري قبل ختام الجولة الـ11
1- سيراميكا كليوباترا 20 نقطة
2- المصري 18 نقطة
3- الزمالك 18 نقطة
4- الأهلي 18 نقطة
5- إنبي 18 نقطة
6- بيراميدز 17 نقطة
7- وادي دجلة 16 نقطة
8- زد 15 نقطة
9- مودرن سبورت 15 نقطة
10- البنك الأهلي 14 نقطة
11- سموحة 14 نقطة
12- غزل المحلة 14 نقطة
13- بتروجيت 14 نقطة
14- الجونة 12 نقطة
15- حرس الحدود 11 نقطة
16- طلائع الجيش 9 نقاط
17- الاتحاد 8 نقاط
18- كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط
19- الاسماعيلي 7 نقاط
20- المقاولون العرب 6 نقاط
21- فاركو 6 نقاط
