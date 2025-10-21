ترتيب الدوري المصري قبل مباراة بيراميدز أمام فاركو
ترتيب الدوري المصري، تستكمل اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الـ 11 لمسابقة الدوري المصري الممتاز بمواجهة بيراميدز ضد فاركو.
ويحتل سيراميكا كليوباترا قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مؤقتا قبل خوض الأهلي والمصري البورسعيدي مبارياتهما ضمن منافسات الجولة الـ 11.
ترتيب الدوري المصري قبل مباراة بيراميدز أمام فاركو
1 سيراميكا كليوباترا 20
2 المصري 18 نقطة
3 الزمالك 18 نقطة
4 الأهلي 18 نقطة
5 إنبي 18 نقطة
6 وادي دجلة 16 نقطة
7 زد 15 نقطة
8 مودرن سبورت 15 نقطة
9 بيراميدز 14 نقطة
10 البنك الأهلي 14 نقطة
11 سموحة 14 نقطة
12 غزل المحلة 14 نقطة
13 بتروجيت 14 نقطة
14 الجونة 12 نقطة
15 حرس الحدود 11 نقطة
16 طلائع الجيش 9 نقاط
17 الاتحاد 8 نقاط
18 كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط
19 الإسماعيلي 7 نقاط
20 فاركو 6 نقاط
21 المقاولون العرب 6 نقاط
جدول ترتيب الدوري المصري
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا