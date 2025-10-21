الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة بيراميدز أمام فاركو

بيراميدز
بيراميدز

 ترتيب الدوري المصري، تستكمل اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الـ 11 لمسابقة الدوري المصري الممتاز بمواجهة بيراميدز ضد فاركو.

 

ويحتل سيراميكا كليوباترا قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مؤقتا قبل خوض الأهلي والمصري البورسعيدي مبارياتهما ضمن منافسات الجولة الـ 11.

 

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة بيراميدز أمام فاركو 

1 سيراميكا كليوباترا 20
2 المصري 18 نقطة 
3 الزمالك 18 نقطة 
4 الأهلي 18 نقطة 
5 إنبي 18 نقطة  
6 وادي دجلة 16 نقطة 
7 زد 15 نقطة 
8 مودرن سبورت 15 نقطة 
9 بيراميدز 14 نقطة 
10 البنك الأهلي 14 نقطة 
11 سموحة 14 نقطة 
12 غزل المحلة 14 نقطة 
13 بتروجيت 14 نقطة 
14 الجونة 12 نقطة 
15 حرس الحدود 11 نقطة 
16 طلائع الجيش 9 نقاط 
17 الاتحاد 8 نقاط 
18 كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط 
19 الإسماعيلي 7 نقاط 
20 فاركو 6 نقاط 
21 المقاولون العرب 6 نقاط 
 

جدول ترتيب الدوري المصري 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترتيب الدوري المصري بيراميدز ضد فاركو سيراميكا كليوباترا جدول ترتيب الدوري المصري الدورى المصرى الممتاز المصري البورسعيدي الأهلي الدوري المصري

مواد متعلقة

موعد مباراة بيراميدز وفاركو في الدوري المصري والقناة الناقلة

منتشيا بلقب السوبر الأفريقي، بيراميدز يعود للدوري بمواجهة فاركو

الأكثر قراءة

"اتبرع أنت بمزاجك"، علاء مبارك يهاجم عمرو أديب بعد إلزامه المصريين التبرع لغزة

النيابة تنشر مرافعتها في قضية سوزي الأردنية وتؤكد: المتهمة سعت لتحقيق مكاسب من مجهولين (فيديو)

لا أعرف شيئًا عن ابني، مصطفى هريدي يتصدر التريند بعد حواره مع عمرو الليثي

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني صباح اليوم الثلاثاء

بحضور السيسي، أول قمة مصرية أوروبية في بروكسل غدا

بمشاركة السيسي، 3 ملفات مهمة تتصدر القمة المصرية الأوروبية في بروكسل غدا

بعد امتصاص تأثير زيادة الوقود، بشرى سارة عن أسعار السمك اليوم بالأسواق

مواعيد مباريات الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني صباح اليوم الثلاثاء

قفزة في سعر الجنيه الذهب بالصاغة (آخر تحديث)

الريال العماني يواصل استقراره أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 21-10-2025

الذهب يفتتح تعاملات الثلاثاء على ارتفاع وهذا العيار يسجل 6730 جنيها

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الهلال في المنام وعلاقتها بوظيفة مرموقة وربح فى التجارة

أدعية صباحية للرزق يمكنك ترديدها بسهولة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 21 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية