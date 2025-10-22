الصدارة ليست لأهل القمة، ترتيب الدوري المصري قبل ختام الجولة الـ11

ترتيب الدوري المصري، يتصدر سيراميكا كليوباترا جدول الدوري المصري الممتاز قبل ختام الجولة الـ 11 بمواجهتي الأهلي ضد الاتحاد السكندري، والمصري البورسعيدي ضد سموحة اليوم الأربعاء.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري قبل ختام الجولة الـ 11 كالتالي:

ترتيب الدوري المصري قبل ختام الجولة الـ11

1- سيراميكا كليوباترا 20 نقطة

2- المصري 18 نقطة

3- الزمالك 18 نقطة

4- الأهلي 18 نقطة

5- إنبي 18 نقطة

6- بيراميدز 17 نقطة

7- وادي دجلة 16 نقطة

8- زد 15 نقطة

9- مودرن سبورت 15 نقطة

10- البنك الأهلي 14 نقطة

11- سموحة 14 نقطة

12- غزل المحلة 14 نقطة

13- بتروجيت 14 نقطة

14- الجونة 12 نقطة

15- حرس الحدود 11 نقطة

16- طلائع الجيش 9 نقاط

17- الاتحاد 8 نقاط

18- كهرباء الاسماعيلية 8 نقاط

19- الاسماعيلي 7 نقاط

20- المقاولون العرب 6 نقاط

21- فاركو 6 نقاط

جدول ترتيب فرق الدوري المصري

مواعيد مباريات الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري المصري

وادي دجلة 1-2 مودرن سبورت (انتهت)

المقاولون العرب 1-1 إنبي (انتهت)

غزل المحلة 1-0 كهرباء الإسماعيلية (انتهت)

الجونة 3-0 البنك الأهلى (انتهت)

الإسماعيلى 3-1 حرس الحدود (انتهت)

زد 2-1 بتروجيت (انتهت)

سيراميكا 2-0 الطلائع (انتهت)

بيراميدز 2-0 فاركو (انتهت)

الأربعاء 22 أكتوبر

الأهلى ضد الاتحاد السكندري..5 مساء

المصري البورسعيدي ضد سموحة..8 مساء

ويشارك في النسخة الجديدة من الدوري المصري الممتاز، كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

ويتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى على لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى على تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.