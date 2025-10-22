الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

"حكماء المسلمين" يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان ويدعو إلى ترسيخ السلام

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، فيتو
ads

رحِّب مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، باتِّفاق وقف إطلاق النار بين جمهوريتي باكستان الإسلامية وأفغانستان، مؤكدًا أنَّ هذا الاتفاق يُمثل خطوةً مهمةً نحو إنهاء التوتر وإرساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة.

مجلس حكماء المسلمين يرحِّب باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان

وأشاد مجلس حكماء المسلمين باستجابة الطَّرفين لنداءات العقل والحكمة والضَّمير الإنساني، بما يجسِّد المبادئ الإسلاميَّة التي تحثُّ على حفظ الأرواح، وحسن الجوار، وتغليب لغة الحوار على العنف والنزاع، داعيًا الطَّرفين إلى الالتزام الكامل ببنود الاتفاق، وحماية المدنيين، بما يعزِّز من تحقيق الأمن والتنمية والاستقرار المشترك.

تحقيق تطلعات شعبي باكستان وأفغانستان في السلام والتنمية

وأكد مجلس حكماء المسلمين دعمَه لكل الجهود المخلصة الهادفة إلى تحقيق السلام العادل، مشيدًا في هذا الإطار بالجهود الدبلوماسيَّة والمساعي الحثيثة التي بذلتها كلٌّ من دولة قطر والجمهورية التركية في تهيئة الأجواء للحوار البنَّاء وتيسير التفاهم بين الجانبين، بما يُسهِمُ في تحقيق تطلعات شعبي باكستان وأفغانستان في السلام والتنمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احمد الطيب شيخ الازهر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الأزهر الشريف باكستان الإسلامية باكستان وافغانستان حكماء المسلمين شيخ الأزهر الشريف شيخ الأزهر مجلس حكماء المسلمين

مواد متعلقة

من أجل مستقبل أفضل للإنسانية، حكماء المسلمين يدعو لنبذ العنف وبناء جسور الحوار والتفاهم

مجلس حكماء المسلمين يدشن النسخة الكازاخية من "مقوِّمات الإسلام" للإمام الطيب (ًصور)

"حكماء المسلمين" يدعو إلى تحرك دولي عاجل لوقف اجتياح الاحتلال الإسرائيلي لمدينة غزة

"حكماء المسلمين" عن الاستهداف الإسرائيلي للدوحة: انتهاك صارخ للسيادة وخرق للقوانين الدولية

الأكثر قراءة

رفضت الارتباط به فعاقبها بالـ AI، ضبط طالب بالدقهلية استخدم الذكاء الاصطناعي للانتقام من فتاة

وزير خارجية المجر يعلن مفاجأة بشأن تأجيل القمة الروسية الأمريكية

البنك المركزي: عدد المحافظ الإلكترونية في البنوك وصل إلى 55.8 مليون بطاقة

مصادر: اختيار مصطفى شوكت لرئاسة الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بالشيوخ

جدول أعمال أول قمة مصرية أوروبية ببروكسل

الصدارة ليست لأهل القمة، ترتيب الدوري المصري قبل ختام الجولة الـ11

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025

المشاط: القطاع المصرفي يستحوذ على 42% من التمويلات التنموية للقطاع الخاص

خدمات

المزيد

لحظة بلحظة، سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

آخر تطورات أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي اليوم الأربعاء

تراجع سعر الجنيه الذهب ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القلم في المنام وعلاقته بكثرة الحاسدين والحاقدين حوله

وردت في السنة النبوية، أذكار وأدعية الاستيقاظ من النوم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 22 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية