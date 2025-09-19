مجلس حكماء المسلمين يدشن النسخة الكازاخية من "مقوِّمات الإسلام" للإمام الطيب (ًصور)

دشَّن مجلس حكماء المسلمين فرع آسيا الوسطى النسخة الكازاخية من كتاب "مقومات الإسلام" لفضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، وذلك بحضور فضيلة أ. د. محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة الشيخ نوريزباي حاج تاغانولي أوتبينوف، المفتي العام لجمهورية كازاخستان رئيس الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان، وسعادة المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين.

تدشين النسخة الكازاخية من كتاب «مقومات الإسلام» بقلم شيخ الأزهر الشريف

وخلال حفل التدشين، الذي أُقيم في مقر الإدارة الدينيَّة لمسلمي كازاخستان، أكَّد سماحة الشيخ نوريزباي حاج تاغانولي أوتبينوف، المفتي العام لجمهورية كازاخستان، اعتزاز بلاده بهذا اللحظة التاريخية، التي تتمثل في تدشين النسخة الكازاخية من كتاب «مقومات الإسلام» بقلم شيخ الأزهر الشريف، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وهو العالم الجليل وإمام المسلمين، مشيرًا إلى أنَّ الأزهر الشريف وعلماءه الأجلاء هما بوابة للعلم والمعرفة الإسلامية الصحيحة، موضحًا أنه سيتم تضمين هذا الكتاب في المناهج الدراسية للأئمة في كازاخستان؛ للاستفادة منه في تأهيلهم على المنهج الوسطي المستنير.

من جانبه، نقل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، تحيَّات فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتقدير فضيلته لترجمة هذا الكتاب للغة الكازاخية ونقلها للشعب الكازاخي، مشيدًا بجهود مجلس حكماء المسلمين والمستشار محمد عبد السلام، الأمين العام للمجلس، معربًا عن تقديره لما حقَّقه المجلس من منجزاتٍ كبيرةٍ على مستوى نشر الفكر الوسطي وتعزيز قيم الحوار والتسامح والتعايش في آسيا الوسطى.

من جهته، أعرب المستشار محمد عبد السلام عن تقديره الكبير لجمهوريَّة كازاخستان، وما تمثله من نموذج حضاري متميِّز في تعزيز الحوار واحترام الآخر، مشيدًا بعلاقة التعاون المثمر بين إدارة مسلمي كازاخستان ومكتب مجلس حكماء المسلمين بآسيا الوسطى في العديد من المبادرات الملهمة، مؤكدا ضرورة مواصلة العمل على ترجمة المزيد من إصدارات الحكماء للنشر إلى اللغة الكازاخية لتكون متاحة للشعب الكازاخي.

من جانبه، أوضح الدكتور دار خان قدريالي، المشرف العام على مكتب مجلس حكماء المسلمين في آسيا الوسطى، أنَّ ترجمة هذا الكتاب تمثِّل خطوة مهمة لتقديم الإسلام الوسطي للشعب الكازاخي، مؤكدًا أن مجلس حكماء المسلمين هو شريك دائم للكونجرس العالمي للأديان، ومختلف المؤسسات الدينية في كازاخستان وإقليم آسيا الوسطى.

شارك أيضًا في حفل التدشين، أ. د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أ. د. محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، أ. د. نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، السفير عبد الرحمن موسى، مستشار شيخ الأزهر للعلاقات الخارجيَّة، إلى جانب عدد من قيادات دار الإفتاء الكازاخية، والسفير عسكر جينيس سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة.

