تجديد حبس تشكيل عصابي خطف صائغ في المرج

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من 8 أشخاص بدائرة قسم شرطة المرج متهمين بخطف صائغ وإكراه زوجته علي بيع المحل الخاص بهما اليهم 15 يوما على ذمة التحقيق. 

وقال المجني عليه إنه باع للمتهمين منذ فترة كمية من المشغولات الذهبية وزنت 8 كيلو جرامات، ثم عادوا إليه بعد فترة واتهموه بأن الذهب الذي باعه لهم عبارة عن نحاس وغير أصلي، ومغشوش فأنكر اتهاماتهم.

وأضاف المجني عليه أن المتهمين صمموا على كلامهم، وطلبوا منه أموالهم فرفض ردها إليهم فقاموا بخطفه ثم إجبار زوجته على بيع محل الذهب الذي يملكونه، قائلا: “مراتي وقعت لهم على بيع المحل خوفا على حياتي لأنهم هددوا بقتلي”.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا من سيدة تبلغ من العمر 39 عامًا، أفادت فيه بقيام 8 أشخاص بالهجوم على محلها وإجبارها على توقيع عقد بيع، ثم قاموا باختطاف زوجها إلى جهة غير معلومة.

وبتكثيف التحريات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين الثمانية، وتبين أن 4 منهم جواهرجية و4 صنايعية في مجال المشغولات الذهبية، كما تم العثور بحوزتهم على عقد بيع المحل والمجني عليه.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة انتقامًا من المجني عليه بعد أن استولى منهم على كمية من الذهب تزن 8 كيلو جرامات دون سداد قيمتها، ولاذ بالفرار إلى محل إقامة زوجته، فقاموا بخطفه وإجبار زوجته على بيع المحل كوسيلة لاسترداد أموالهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الجريدة الرسمية