وزيرة التنمية المحلية تلتقي بخريجي برنامج إعداد القيادات وتؤكد على التعامل الجيد مع المواطنين

التقت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، عبر الفيديو كونفرانس من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع خريجي برنامج إعداد رئيس (مركز / مدينة / حي) من الذين تم اختيارهم في مسابقة الوزارة بالإعلان رقم 2 لسنة 2024 لشغل الوظائف القيادية خلال الفترة القادمة والذي ينفذ حاليًا بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، بالتعاون بين الدكتور عصام شعت مساعد الوزيرة لشئون الإدارة المحلية والدكتور عصام الجوهري مساعد الوزير للتطوير والتدريب والتحول الرقمي، وذلك عقب انتهائهم من البرنامج التدريبي الذي استمر لمدة ٣ أسابيع في معهد إعداد القادة تمهيدًا لإصدار نتيجة المسابقة وتوزيع القيادات الجديدة على مختلف محافظات الجمهورية.

شهد اللقاء حوارًا مفتوحًا بين وزيرة التنمية المحلية مع الحضور عن أبرز المحاور التدريبية التي تم التعرض لها بالبرنامج كونه أحد برامج المسار الوظيفي المستحدثة بخطة تدريب الوزارة والتي تساهم في إعداد الكوادر المحلية.

كما أصدرت الدكتورة منال عوض عددا من التوجيهات للقيادات الجديدة شملت التأكيد على إعطاء الأولوية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكيد على ضرورة التواجد بين المواطن على الأرض بشكل دائم لتلبية احتياجاتهم وبحث شكواهم والتدخل بحلول ناجزة تشعرهم بالرضا عن الإدارة المحلية.

كما أكدت على أهمية التدريب والتطوير المستمر للمهارات وتبادل الخبرات في بناء جهاز إداري كفء يلبي تطلعات المواطنين ويحقق أهداف التنمية المستدامة ويواكب التحديات المحلية في تحقيق التنمية بكافة أبعادها وضمان استدامتها.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى حسن التعامل مع المواطنين، والإلمام الجيد بكافة تفاصيل الملفات الفنية والإدارية الخاصة بالعمل لاتخاذ القرار المناسب، وشددت الدكتورة منال عوض علي أهمية المتابعة الجيدة علي أرض الواقع لكافة المشروعات والملفات المهمة وعدم الاعتماد على التقارير فقط، والاستعانة بالفريق المؤهل للعمل والذي يتمتع بالكفاءة والنزاهة والأمانة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي اهمية القيام بجولات متابعة ميدانية ومفاجئة لجميع الخدمات التي يحصل عليها المواطن من الحي ومجلس المدينة والمركز لتقييم مستوي الخدمات وحل المشكلات أولًا بأول.



ووجهت الدكتورة منال عوض القيادات الجديدة بأهمية التعامل بكل حزم مع ملفات الإشغالات والمخالفات وتحقيق الانضباط في جميع مناطق عملهم بالأحياء والمراكز والمدن والتواجد المستمر بين المواطنين، مشيرة إلى قيام الوزارة بالتقييم المستمر للقيادات التنفيذية عبر تقارير المحافظين وقطاعات الوزارة المعنية والجهات المعنية بالدولة لتصعيد المتميزين منهم كسكرتيري عموم وسكرتيري عموم مساعدين والمناصب القيادية الأخرى بالإدارة المحلية بالمحافظات، والتعامل الحازم مع المقصرين ونقلهم من وظائفهم المحلية.

خلال اللقاء استمعت وزيرة التنمية المحلية لعدد من التساؤلات من المتدربين وتفضلت بالرد عليها لنقل الخبرات للمتدربين في مختلف الموضوعات وثيقة الصلة بالمحليات.

وفي ختام اللقاء، أعربت الدكتورة منال عوض عن خالص تمنياتها بالتوفيق والنجاح لجميع القيادات المحلية في مهمتهم القادمة، وأن يكونوا إضافة قوية ومتميزة للمحليات ويساهموا في إعطاء صورة جيدة للمواطن.

