حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكنية بالمطرية

أمرت نيابة المطرية بحبس 3 عاطلين، لاتهامهم بتشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة من داخل الشقق السكنية بأسلوب "كسر الباب" بمنطقة المطرية 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

سرقة الشقق السكنية بالمطرية

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة المطرية يفيد بضبط 3 عاطلين، لأحدهم معلومات جنائية، بدائرة القسم، لقيامهم بارتكاب وقائع سرقة من داخل الشقق السكنية بأسلوب "كسر الباب"، بحوزتهما تم العثور على بعض المشغولات الذهبية.

وبمواجهتهم اعترف أحدهم بارتكاب 6 وقائع سرقة من داخل الشقق السكنية، وأرشد عن المسروقات التي تم ضبطها بالكامل لدى أحد المتعاملين معهم (تم ضبطه).

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.