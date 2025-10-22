الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكنية بالمطرية

متهمين
متهمين

أمرت نيابة المطرية بحبس 3 عاطلين، لاتهامهم بتشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة من داخل الشقق السكنية بأسلوب "كسر الباب" بمنطقة المطرية 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.  

سرقة الشقق السكنية بالمطرية

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة المطرية يفيد بضبط 3 عاطلين، لأحدهم معلومات جنائية، بدائرة القسم، لقيامهم بارتكاب وقائع سرقة من داخل الشقق السكنية بأسلوب "كسر الباب"، بحوزتهما تم العثور على بعض المشغولات الذهبية.

وبمواجهتهم اعترف أحدهم بارتكاب 6 وقائع سرقة من داخل الشقق السكنية، وأرشد عن المسروقات التي تم ضبطها بالكامل لدى أحد المتعاملين معهم (تم ضبطه).

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة المطرية منطقة المطرية مديرية أمن القاهرة قسم شرطة المطرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت اخبار الحوادث اليوم اخبار الحوادث

مواد متعلقة

سقوط عصابة سرقة الشق السكنية بالمطرية

الداخلية تكشف تفاصيل جديدة عن محاولة سرقة مكتب بريد بالإسكندرية بأسلوب "النقب"

الأكثر قراءة

إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى طريق إسكندرية الصحراوي

الشبورة المائية تغلق الطريق الصحراوي بالإسكندرية

تعرف على سعر الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

جدول أعمال أول قمة مصرية أوروبية ببروكسل

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025

منعطف جديد للخريف يثير القلق، الأرصاد تتابع التطورات أولا بأول، توجه نداء للمواطنين، وتؤكد: هناك تقلبات سريعة وحادة

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تتهاوى والليمون يواصل ارتفاعه

أخبار مصر: قمة مصرية أوروبية اليوم، مفاجأة على الهواء لـ شيكابالا، مصير غامض للقاء بوتين ترامب، زيزو يهدد الزمالك

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء وهذا العيار يسجل 4800 جنيه

تطورات سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 22-10-2025

ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1.5% وسط مخاوف نقص الإمدادات

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وردت في السنة النبوية، أذكار وأدعية الاستيقاظ من النوم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 22 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 22 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية