الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

سقوط عصابة سرقة الشق السكنية بالمطرية

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 عاطلين، لقيامهم بارتكاب وقائع سرقة من داخل الشقق السكنية بأسلوب "كسر الباب" بـمنطقة المطرية.

سرقة الشقق السكنية بالمطرية


تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة المطرية يفيد بضبط 3 عاطلين، لأحدهم معلومات جنائية، بدائرة القسم، لقيامهم بارتكاب وقائع سرقة من داخل الشقق السكنية بأسلوب "كسر الباب"، بحوزتهما تم العثور على بعض المشغولات الذهبية.


وبمواجهتهم اعترف أحدهم بارتكاب 6 وقائع سرقة من داخل الشقق السكنية، وأرشد عن المسروقات التي تم ضبطها بالكامل لدى أحد المتعاملين معهم (تم ضبطه).


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سرقة الشق السكنية بالمطرية سرقة الشق السكنية الشق السكنية بالمطرية المطرية مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة

مواد متعلقة

تأييد حبس ربة منزل 3 سنوات بتهمة سرقة مشغولات ذهبية بالمطرية

خلافات مالية تدفع 3 أشخاص بالتعدي على مسن وآخر داخل محل بالمطرية

الأكثر قراءة

منعطف جديد للخريف يثير القلق، الأرصاد تتابع التطورات أولا بأول، توجه نداء للمواطنين، وتؤكد: هناك تقلبات سريعة وحادة

لحظة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى بمعبد أبوسمبل (فيديو)

الورثة وأبطال الجزء الأول، صدمة لنجل الفنان محمد رياض بشأن "لن أعيش في جلباب أبي 2"

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض مفاجئ في العنب وارتفاع البرتقال والتين

بعد 5 سنوات من القطيعة، أحمد فهمي يعتذر لشيكابالا على الهواء (فيديو)

ارتفاع عباد الشمس وكريستال، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

انخفاض النترات المخصوص وارتفاع اليوريا العادي، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

الأهلي يواجه الاتحاد السكندري اليوم في أول ظهور لتوروب بالدوري الممتاز

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك السودان المركزي

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية (آخر تحديث)

استقرار سعر صرف الدولار مقابل الليرة في مصرف سورية المركزي (آخر تحديث)

تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 22 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم الأربعاء 22 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 22 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية