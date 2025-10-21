الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على صاحب سوبر ماركت تحرش بطفلة أثناء التسوق في بدر

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

 نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط صاحب سوبر ماركت بتهمة التحرش بطفلة أثناء وجودها داخل المحل بـمدينة بدر.

 

صاحب سوبر ماركت يتحرش بطفلة في بدر

 تلقى قسم شرطة بدر بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بتعرض طفلة للتحرش داخل سوبر ماركت، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث إلى موقع البلاغ.

وبالفحص، تبين أن المتهم هو صاحب السوبر ماركت، وأنه تحرش بالطفلة أثناء تسوقها داخل المكان.


وتمكن رجال المباحث من ضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة للوقوف على ملابسات الواقعة.


وتحرر محضر بالواقعة. وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صاحب سوبر ماركت يتحرش بطفله في بدر صاحب سوبر ماركت يتحرش بطفله تحرش بطفله في بدر بدر مدينة بدر

مواد متعلقة

استدعاء أهل عروسين عثر عليهما متوفيين داخل شقتهما ببدر

تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات ببدر: بنبيع العربية بـ 20 ألف جنيه

الأكثر قراءة

رصد أعمال حفر غريبة في محيط سد النهضة، وباحث يكشف: إثيوبيا اخترقت عمق السودان

أُغمي عليه أثناء شرح أحد الدروس، وفاة معلم بإحدى مدارس شرق القاهرة

نقابة العلاج الطبيعي تحيل أخصائية للتحقيق بعد استخدام حقن الفيلر والبوتوكس والميزوثيرابي

أول تعليق من روسيا على تهديد طائرة بوتين في بولندا

إصابة فتاة بإعياء شديد بعد تناولها قطعة حشيش ظنتها "شيكولاتة" بالمطرية

تصاعد الأدخنة أسفل دائرى المنيب إثر نشوب حريق (فيديو وصور)

مدروسة بعناية !

ارتفاع سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

انهيار في سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات الثلاثاء، ماذا يحدث بالصاغة؟

أسعار الذهب تواصل تراجعها بمنتصف تعاملات الثلاثاء

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شراء حلق الذهب في المنام وعلاقته بزيادة قريبا في الأموال

هل شدّ الرحال لزيارة مساجد آل البيت مخالف للسنة؟ أستاذ فقه يحسم الجدل

"أزهر بودكاست" يوثق الدور الوطني للأزهر الشريف في الدفاع عن الوطن وحماية هويته (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية