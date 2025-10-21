الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
هجوم روسي يقطع الكهرباء عن أجزاء واسعة من شمال أوكرانيا

قصف روسي سابق لمنطقة تشيرنيهيف الأوكرانية،فيتو

قال مسئولون، إن روسيا شنت هجومًا جديدًا على منطقة تشيرنيهيف الأوكرانية الحدودية، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة من شمال أوكرانيا، ومنها البلدة الرئيسية خارج محطة تشيرنوبل للطاقة النووية المتوقفة عن العمل.

ونقلت "رويترز" عن شركة الطاقة المحلية في المنطقة، أن أحدث هجوم استهدف موقع طاقة، لكنها لم تحدده.
 

وأفاد يوري فوميتشيف، رئيس بلدية سلافوتيتش، التي تبعد 45 كيلومترًا غرب محطة تشيرنوبل للطاقة النووية في منطقة كييف، على تطبيق "تيليجرام" إن التيار الكهربائي انقطع عن جزء من البلدة بسبب الهجوم.

وقال رئيس منطقة العاصمة كييف أيضا إن أطقم الطوارئ تعمل على إعادة التيار الكهربائي.

ولم تتمكن "رويترز" من التحقق على نحو مستقل من تقارير الهجوم، ولم يصدر أي تعليق بعد من روسيا.

وتركزت الهجمات الروسية بالطائرات المسيرة والصواريخ في الأسابيع القليلة الماضية على شبكة الكهرباء الأوكرانية وقطاع الغاز مع اقتراب فصل الشتاء وسط عدم توقف الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات ونصف السنة.
 

وأدى قصف كييف وأجزاء أخرى من أوكرانيا في وقت سابق من الشهر الحالي إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون شخص.

وأجبرت الهجمات الروسية هذا الشهر أوكرانيا على تعليق عمل عدد من منشآت الغاز الرئيسية، مما جعل كييف في حاجة إلى المزيد من الواردات.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن كييف قد تستورد غازا بملياري دولار من أوروبا والولايات المتحدة وأذربيجان هذا الشتاء.

وشنت أوكرانيا كذلك هجمات بعيدة المدى على أهداف الطاقة الروسية، ومنها ما لا يقل عن 58 هجوما على مواقع رئيسية منذ بداية أغسطس/ آب.
 

