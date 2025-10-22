ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1.5% وسط مخاوف نقص الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي اليوم الأربعاء، مدعومة بمخاطر الإمدادات المرتبطة بالعقوبات، وآمال التوصل إلى اتفاق تجاري بين أمريكا والصين، وأخبار سعي الولايات المتحدة لشراء النفط لإعادة ملء احتياطياتها الاستراتيجية.

ارتفاع أسعار النفط

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.6%، إلى 62.35 دولارًا للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.8% إلى 58.25 دولارًا للبرميل، بحسب شبكة CNBC عربية.

وتعافى النفط من أدنى مستوى له في خمسة أشهر الذي سجله يوم الاثنين، مدفوعا بزيادة ضخ المنتجين للنفط وتأثير التوتر التجاري على الطلب.

ونشأت مخاطر على الإمدادات نتيجة أنباء تأجيل قمة مقررة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، بالإضافة إلى مخاوف انقطاع الإمدادات التي غذتها الضغوط الغربية على شراء دول في آسيا للنفط الروسي.

محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين

ويراقب المستثمرون عن كثب أيضا تقدم محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، إذ من المتوقع أن يجتمع مسؤولون من البلدين هذا الأسبوع في ماليزيا.

وقال ترامب يوم الاثنين، إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق تجاري عادل مع الرئيس الصيني شي جين بينج، الذي يعتزم مقابلته في كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل.

وكانت وزارة الطاقة الأمريكية أعلنت أمس الثلاثاء، أنها تتطلع إلى شراء مليون برميل من النفط الخام لإعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي، سعيا للاستفادة من انخفاض أسعار النفط نسبيًا للمساعدة في تجديد المخزون.

وأفادت مصادر في السوق، نقلا عن بيانات معهد البترول الأمريكي أمس، بانخفاض مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

