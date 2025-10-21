دوري أبطال أوروبا، دورتموند يتعادل 1-1 مع كوبنهاجن في الشوط الأول

دوري أبطل أوروبا، انتهى الشوط الأول من مباراة إف سي كوبنهاجن أمام ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب باركن، ضمن مواجهات الجولة الثالثة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم بوروسيا دورتموند بهدف أول في الدقيقة 20 عن طريق فيليكس نميتشا، ثم تعادل كوبنهاجن في الدقيقة فالديمار أنطون في الدقيقة 34

تشكيل دورتموند أمام إف سي كوبنهاجن

دخل فريق بوروسيا دورتموند مباراته أمام إف سي كوبنهاجن بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جريجور كوبل

الدفاع: فالديمار أنتون - نيكو شلوتيربيك - رامي بن سبعيني

الوسط: يان كوتو - جوب بيلينجهام - فيليكس نميشا - دانيال سفينسون

الهجوم: يوليان براندت - سيهرو جيراسي - ماكسيميليان بيير

تشكيل إف سي كوبنهاجن أمام بوروسيا دورتموند

فيما دخل فريق إس في كوبنهاجن مباراته أمام بوروسيا دورتموند بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دومينيك كوتارسكي

الدفاع: جونوسكي سوزوكي - جابريل بيريرا - بانتيليس هاتزيدياكوس - بيرجر ميلنج

الوسط: جوردان لارسون - لوكاس رييف ليراجير - وليام كليم - إلياس العاشوري

الهجوم: يوسوفا موكوكو - فيكتور كلايسون

