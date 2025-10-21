على خطى ميدو....رمضان صبحي من ديل الحصان لبدلة شعبان عبد الرحيم إلى السيارة الفارهة...من أزمة المنشطات لقضية المعهد إياه!!

في يوم من الأيام كان اللاعب رمضان صبحي هو نجم الشباب الأول للكرة المصرية وفرس الرهان لجيل كامل كان هو نجمه الأوحد …بزغ نجم رمضان صبحي وهو لم يكمل عامه السادس عشر ولفت الأنظار بشده جعلت المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر يعتمد عليه بصفة أساسية ليكون أحد أبطال نهائي الأمم الأفريقية في الجابون 2017، ومن بعدها في مونديال روسيا 2018 …..سمح له الأهلي بالاحتراف في الدوري الانجليزي ثم سرعان ما عاد أدراجه مرة أخرى إلى الأهلي.

في تلك الآونة خرج اللاعب من حسابات خافيير أجيري المدير الفني الذي جاء خلفا لكوبر …في تلك الفترة استغل الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي آنذاك خروج رمضان صبحي من حسابات المدير الفني للمنتخب الأول واستعان باللاعب ونصبه كابتن لهذا الجيل.

لم يكذب رمضان خبرا وقدم بطولة هي الأفضل في مسيرته الكروية بعد أن قاد زملاءه لتحقيق البطولة بعد أداء مذهل منه ومن زملائه اللاعبين، استحق خلاله لقب أفضل لاعب في البطولة عن جدارة واستحقاق وتأهل الفريق لأولمبياد طوكيو.

كانت أمم أفريقيا للمنتخبات الأولمبية هي آخر إبداعات رمضان مع المنتخبات الوطنية ومن بعدها تحول الحال إلى حال …في الأولمبياد ظهر رمضان بتسريحة شعر (ديل الحصان) ورغم انتقاله لبيراميدز إلا أنه انشغل بأمور كثيرة ….الموسم عنده ينتهي في شهر يونيو.... ومع تحقيق بيراميدز بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري لم يكن رمضان هو نجمها الأول كما كان مع المنتخب الأولمبي.

مشاكل عديدة

ومع محاولة رمضان صبحي البحث عن المظاهر ما بين (ديل الحصان) إلى البدلة التي ارتداها مؤخرا وفيها شبه كبير من بدلة الفنان الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم إلى السيارة الفارهة (تسيلا) تعددت المشاكل، كان أبرزها أزمة المنشطات التي شغلت الرأي العام طويلا وما زالت قائمة إلى أزمة امتحانات المعهد الذي ينتسب إليه وهي القضية التي تحولت إلى محكمة الجنايات.

سبحان الله ما أشبه حكايات رمضان صبحي بقصة النجم أحمد حسام ميدو الذي بدأ بسرعة الصاروخ واهتم بديل الحصان والسيارات التي كانت مثار حديث أوربا والأزياء الغريبة الشكل والمضمون، ولكن للأمانة ميدو لم يورط نفسه في أزمات وصلت به إلى ساحات القضاء …لكن ميدو اعتزل الكرة في سن النضج الكروي بدليل أن عددا من زملائه استمروا قرابة ال12 عاما بعد رحيله …..فهل يسير رمضان على خطى ميدو …………..؟!!

