هل سيرحل عبدالله السعيد من الزمالك؟ مصدر بالنادي يكشف التفاصيل

كشف مصدر بنادي الزمالك، عن اَخر تطورات ملف تجديد عقد عبدالله السعيد لاعب الفريق مع النادي والذي انتهي بنهاية الموسم الماضي.

وقال المصدر: اَخر تفاوض تم مع عبدالله السعيد كان مع عمرو الجنايني عضو لجنة التخطيط السابق بالنادي وحصل خلاف وقتها بسبب المقابل المالي الذي طلبه اللاعب وما تحفظ عليه مسئولو الزمالك.

وأضاف المصدر، من وقت هذا الأمر لم يحدث أي تفاوض جديد مع اللاعب ومن المنتظر أن يحسم جون إدوارد ملف تجديد عقد عبدالله السعيد من عدمه خلال الأيام القليلة المقبلة.

يانيك فيريرا مدرب الزمالك الجديد

على جانب اَخر، قال البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني الجديد لفريق الزمالك إن مفاوضات الأبيض معه كانت سريعة للغاية، وسارت الأمور بشكل جيد، لأنه هو والنادي كانا يرغبان في العمل معًا.

وواصل المدير الفني في تصريحاته للمركز الإعلامي: "الزمالك فريق كبير، وأحد أفضل الأندية في مصر، وقرأت أنه الأفضل في القرن العشرين".

وأضاف يانيك فيريرا قائلًا: "نأمل الآن أن نحاول جعله الأفضل في القرن الحادي والعشرين".

وتابع المدرب البلجيكي قائلًا: "أولًا وقبل كل شيء، أعتقد أن الأهم هو أن نسير جميعًا في نفس الاتجاه، وإذا استطعنا تحقيق ذلك، فأعتقد أن النتيجة ستكون الانتصارات".

ووقع البلجيكي يانيك فيريرا على عقود تدريبه لـ نادي الزمالك، ليبدأ رحلته في ميت عقبة.

وفي السطور التالية نعرض مسيرة يانيك فيريرا التدريبية وأبرز محطاته وعدد بطولاته بعد تولي مهمة قيادة الزمالك.

من هو يانيك فيريرا؟ السيرة الذاتية لـ مدرب الزمالك الجديد وأبرز محطاته التدريبية

بدأ يانيك فيريرا مسيرته التدريبية مع شباب أندرلخت الألماني، وذلك خلال الفترة من يوليو 2004 حتى مارس 2010.

وسبق لفيريرا أن عمل كمدرب مساعد في نادي الشباب السعودي، ثم تولى تدريب عدة أندية أبرزها ستاندرد لييج وسينت ترويدن في بلجيكا، والفتح والرياض في السعودية، كما قاد نادي راسينج مولنبيك مؤخرا في دوري الدرجة الثانية البلجيكي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.