40 عضوا بمجلس الشيوخ الأمريكي يطالبون ترامب برفض خطط إسرائيل بالضفة

قال موقع أكسيوس إن أكثر من 40 عضوا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ الأمريكي طلبوا من الرئيس دونالد ترامب تعزيز رفضه ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية.

وفي السياق ذاته ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلًا عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا على كلٍّ من إسرائيل وحماس من أجل منع أي تصعيد عسكري قد يؤدي إلى انهيار اتفاق غزة الذي تم التوصل إليه مؤخرًا برعاية مصرية وقطرية وأمريكية.

رسالة حازمة إلى نتنياهو

وأشارت الصحيفة إلى أن المبعوث ويتكوف والمبعوث الرئاسي جاريد كوشنر وجها رسالة قوية إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، شددا فيها على أن على إسرائيل تجنّب أي خطوات قد تؤدي إلى تفجير الوضع الميداني.

دعوة إسرائيل لضبط النفس بشأن غزة

وأكد كل من ويتكوف وكوشنر في رسالتهما أن ردود إسرائيل يجب أن تكون "متناسبة ومدروسة" في حال وقوع أي انتهاكات لوقف إطلاق النار في غزة، مشيرين إلى أن الهدف هو الحفاظ على المسار السياسي وخطة إعادة الإعمار الجارية في القطاع.

الإدارة الأمريكية تراقب الموقف بشأن خطة ترامب

وأوضح المسؤولون أن البيت الأبيض يراقب التطورات الميدانية عن كثب، وأن أي تصعيد كبير سيُعتبر تهديدًا مباشرًا لخطة السلام التي يقودها الرئيس دونالد ترامب، مؤكدين أن واشنطن “لن تسمح بعودة الحرب إلى غزة في هذه المرحلة الدقيقة”.

