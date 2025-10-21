ترامب يطالب وزارة العدل الأمريكية بتعويض 230 مليون دولار عن تحقيقات جنائية استهدفته

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزارة العدل بدفع 230 مليون دولار كتعويضات عن التحقيقات الجنائية التي استهدفته بعد انتهاء ولايته الأولى، وفق ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز.

قضية الوثائق السرية

وذكر التقرير أن الرئيس الأمريكي قدّم هذه المطالبات عبر آلية إدارية تُستخدم غالبًا كخطوة تمهيدية قبل رفع دعاوى قضائية، وتشمل تحقيقات حول تدخل روسيا في انتخابات 2016، إضافة إلى مداهمة مقر إقامته في مارالاجو عام 2022 ضمن قضية الوثائق السرية.

تعقيدات سياسية محتملة

وأشارت الصحيفة إلى أن أي تسوية محتملة قد تحتاج لموافقة مسؤولين عيّنهم ترامب خلال ولايته الثانية، ما يضيف طبقة من التعقيد السياسي على الملف.

تعويضات ضخمة لترامب

وكانت المحكمة أسقطت قضية الوثائق لاحقًا، وتخلّت وزارة العدل عن استئناف القرار بعد فوز ترامب في انتخابات 2024، ما يفتح الباب أمام مطالبة ترامب بتعويضات ضخمة عن الأضرار التي يقول إنها لحقت به جراء تلك التحقيقات.

