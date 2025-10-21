نجم غزل المحلة: كنت قريبا من الانتقال للزمالك والأهلي لم يفاوضني

أكد يحيى زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، أنه كان قريبا من الانتقال لصفوف الزمالك، أثناء وجوده في مصر المقاصة.

وقال يحيى، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة " cbc":" كنت ألعب في الدرجة الثانية منذ عامين في مصر المقاصة، وانتقلت لغزل المحلة تحت قيادة أحمد عيد عبدالملك".

كنت قريبا من الزمالك

وتابع دخلت في مفاوضات مع الزمالك والصفقة كانت ستتم مقابل 300 ألف جنيه ولكن الصفقة فشلت".

ميكالي، فيتو

وأكمل:" شاركت في منتخب الشباب تحت قيادة ربيع ياسين، وعقب تولي ميكالي قيادة المنتخب الأولمبي لم أشارك معه ولم أنضم للمنتخب".

وعن تلقيه عرض من الأهلي قال:" أي عرض سيكون عن طريق النادي، وما حدث مجرد أحاديث على السوشيال ميديا، ولم أتلق أي عروض رسمية، وغزل المحلة لا يقف في طريق أحد وسيتم دراسة أي عرض يصل النادي".

جددت عقدي مع غزل المحلة

وعن تجديد عقده قال:" باقي في عقدي 3 سنوات وقمت بتعديله والتوقيع لمدة 4 سنوات".

وأتم:" لم يتواصل معي أي فرد من الجهاز الفني لمنتخب مصر، ومن تواصل معي كان حلمي طولان مدرب منتخب مصر الثاني، قبل أن انضم لمعسكر المنتخب".

