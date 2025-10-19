إصابة 3 أشخاص بينهم طفل في تصادم ميكروباص بعربة كارو في الوادي الجديد

أصيب 3 بينهم طفل، في حادث مروري، اليوم الأحد، بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام.

تبين تصادم سيارة ميكروباص بعربة " كارو " بطريق " موط – قرية الشيخ والي " بمركز الداخلة أسفر عن إصابة كل من: أحمد كمال أحمد يوسف، عامًا، ليلى حسن سيد صالح 56 عامًا، عبد الرحمن عربي صالح 13 عامًا، بجروح وكسور متفرقة بالجسم.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج.

وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

