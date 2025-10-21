الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
محافظ الوادي الجديد يبحث تنفيذ تكليفات مجلس المحافظين

الوادي الجديد، ڤيتو
ترأس اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس، لتنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

حيث وجّه محافظ الوادي الجديد، بالتوسع في أسواق اليوم الواحد، وطرح السلع الغذائية الأساسية واللحوم بأسعار مخفضة بمنافذ الوحدات المحلية؛ للحد من ارتفاع الأسعار والتخفيف عن كاهل المواطنين، وتكثيف حملات المرور والرقابة على المخابز؛ للتأكد من جودة إنتاج الخبز والالتزام بالوزن المقرر للرغيف.

كما تطرق الإجتماع إلى استعدادات المحافظة لإجراء انتخابات مجلس النواب، وشدّد المحافظ على التأكد من جاهزية اللجان الانتخابية وتوفير الاحتياجات اللوجيستية اللازمة للعملية الانتخابية، والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

يذكر أن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، شارك اليوم، بالاجتماع التاسع لمجلس المحافظين عبر الفيديو كونفرانس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ لمناقشة عدد من الموضوعات، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة.

الجريدة الرسمية