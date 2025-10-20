الإثنين 20 أكتوبر 2025
أخبار مصر

الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس الثلاثاء وتحذر هذه المناطق من الشبورة المائية

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدي السيارات من الشبورة المائية على مناطق من شمال الصعيد والقاهرة الكبرى، حيث توقعت أن تكون الشبورة كثيفة على مدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى  والوجه البحري، والتي تبدأ في الرابعة فجرا وتنتهي الثامنة صباحا.

وبحسب توقعات الأرصاد تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء تحجب أشعة الشمس قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

أجواء حارة لليوم الثاني، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم


 

وكانت هيئة الأرصاد الجوية أعلنت وجود نشاط للرياح على جنوب سيناء وجنوب البلاد يعمل على تلطيف الاجواء فى فترات الليل وأثناء الظل


وقالت الهيئة إنه يستمر، غدا  الثلاثاء، الارتفاع الطفيف في حالة الطقس، حيث يسود طقس خريفى معتدل  نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  فى الصباح الباكر وأخر  الليل  على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد وسيناء، مائل للحرارة على  السواحل الشمالية وشديد الحرارة  على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة فى  أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  31

درجة الحرارة الصغرى: 18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة الصغرى: 23
  

