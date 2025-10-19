الأحد 19 أكتوبر 2025
أخبار مصر

مائل للبرودة في هذا التوقيت، الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس الغد

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت  هيئة الأرصاد الجوية حالة طقس غد الاثنين، ليسود طقس خريفي معتدل  نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

طقس اليوم، سقوط أمطار خفيفة على هذه المناطق

الأرصاد: طقس الجمعة يشهد اضطرابات تؤثر على الملاحة بخليج السويس

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد وسيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 19

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى: 17

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 24

 

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 18

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة الصغرى: 23
 

الجريدة الرسمية