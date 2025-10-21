حبس شاب بتهمة التشهير بفتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في قنا

أصدرت المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا، برئاسة المستشار حمدي صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى فواز ومحمد ضياء عباس، وحضور محمد طارق، وكيل النيابة، وأمانة سر جاد خلف النجار ومدحت يوسف الهواري، حكمها بحبس شاب 6 أشهر وغرامة مالية 100 ألف جنيه بتهمة إزعاج فتاة والتشهير بها بعد نشر صورها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ترجع بداية القضية إلى شهر فبراير من العام الحالي 2025، عندما حررت فتاة تُدعى م شكوى في مباحث الانترنت ضد شاب يُدعى ح بتهمة التشهير بها والإساءة لها وأسرتها بعد نشر صورها على مجموعات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مما تسبب لها في أضرار نفسية جسيمة.

وبعد التأكد من صحة الواقعة من قبل رجال مباحث الإنترنت تم إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا برقم 4390 جنح اقتصادي قنا، والتي قضت بحبس المتهم 6 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وغرامة مالية 100 ألف جنيه للتشهير بفتاة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

