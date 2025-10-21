مصرع شاب دهسا تحت عجلات القطار في قنا

الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
 لقي شاب مصرعه، اليوم الثلاثاء، دهسًا أسفل عجلات القطار على مزلقان محطة أبوتشت، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

 

تفاصيل الواقعة بقنا

 البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد بمصرع شاب دهسه القطار على مزلقان محطة أبوتشت.

وبعد الفحص تبين مصرع محمد.ر.أ، يبلغ من العمر 32 عامًا، دهسًا أسفل عجلات القطار خلال مروره على مزلقان أبوتشت حادث قطار حول جثته إلى أشلاء، تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى أبوتشت تحت تصرف الجهات المختصة.

 

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

