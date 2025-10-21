الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الانتهاء من إصلاح كسر في ماسورة المياه الرئيسية بالزوامل في الشرقية

الانتهاء من إصلاح
الانتهاء من إصلاح عطل ماسورة المياه بقرية الزوامل

تابع محمد السيد رئيس الوحدة المحلية بقرية الزوامل، مركز بلبيس محافظة الشرقية مع الجهات المعنية لحل مشكلة المياه الناتجة عن كسر وتسريب من خط المياه الرئيسي بالعزبة نمرة واحد ببساتين الإسماعيلية 

السجن 5 سنوات لطالب في بلبيس بتهمة انتحال صفة أنثى ونشر محتوى خادش للحياء

التنسيق مع شركة مياه الشرب 

كما  تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي للقيام بأعمال شفط ورفع المياه الناتجة عن التسريب، وإعادة فتح الطريق أمام حركة المارة بعد الانتهاء من الأعمال ورفع آثار المياه.

الوحدة المحلية بقرية الزوامل 

وكان خط المياه أحدث تسريبا واضحا ما أدى إلى تعطل المواصلات بشوارع الوحدة المحلية بقرية الزوامل وطريق الزوامل.

المهندس حازم الأشمونى 

  يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة والاستجابة الفورية السريعة لشكاوى المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم وهو ما يوصى به المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية.

اللواء أحمد شاكر رئيس المركز 

كما عقد اللواء أحمد شاكر رئيس مركز بلبيس  لقاء مع أهالي عزبة سليم بإنشاص الرمل لبحث وحل مشكلة الصرف الصحي. 

نائب وزير الصحة في زيارة لمستشفى بلبيس المركزي وصرف مكافأة أسبوعين لفريق مكافحة العدوى

اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء معاناة المواطنين 

جاء ذلك بحضور مسئولي الصرف الصحي بفرع بلبيس ومسؤول المشروعات بالإدارة الهندسية، حيث تم مناقشة أسباب المشكلة، وطرح الحلول الفنية الممكنة، والتوجيه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء المعاناة التي يواجهها الأهالي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

