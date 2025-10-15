الأربعاء 15 أكتوبر 2025
كراتين بشمعها، تحرك أمني ورقابي عاجل بعد بيع "بسكويت المدارس" بالأسواق في الشرقية (صور)

شهدت مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية موجة غضب عارمة، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو تُظهر بيع بسكويت التغذية المدرسية المدعم المخصص لطلاب المدارس داخل بعض الأسواق والمحال، في واقعة أثارت تساؤلات حادة حول كيفية تسريب هذه الكميات من المخازن إلى أيدي التجار.

«تعليم الشرقية» تحقق في واقعة ضبط طلاب بحوزتهم «مطواة» أمام إحدى المدارس

فتح تحقيق عاجل من النيابة العامة ومحاسبة المسؤولين 

وتحوَّل الأمر إلى قضية رأي عام على مواقع التواصل، حيث دعا مئات المواطنين إلى فتح تحقيق عاجل من النيابة العامة ومحاسبة المسؤولين عن إهدار الدعم المخصص لتغذية الطلاب.

حملة موسعة لضبط المنتج في الأسواق

وفور تداول الصور، تحركت الأجهزة الرقابية ببلبيس بقيادة إدارة التموين، بالتنسيق مع الأمن العام، وبدأت حملة موسعة لضبط المنتج في الأسواق والتحقق من مصدر الكميات المطروحة.

تحريات مكثفة تجري حاليًا لتحديد مسار البسكويت من مخازن التوزيع إلى الأسواق

وأكدت مصادر أمنية أن تحريات مكثفة تجري حاليًّا لتحديد مسار البسكويت من مخازن التوزيع إلى الأسواق، وبيان ما إذا كان هناك تلاعب أو إهمال إداري أدى إلى تسربه.

 

أول تحرك من مديرية التربية والتعليم بالشرقية 

من جانبها، أوضحت مديرية التربية والتعليم بالشرقية أن كميات البسكويت الخاصة بالتغذية يتم تسلمها يوميًا بمحاضر رسمية تحت إشراف لجان من التعليم والتموين، مؤكدة أن الواقعة محل متابعة دقيقة، ولن يتم التهاون في أي تجاوز يثبت بالأدلة.

 

وتستمر الأجهزة الرقابية في فحص الواقعة وجمع التحريات، تمهيدًا لإحالة أي مخالفات إلى الجهات القضائية المختصة.

