الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الخلاف الأسري يدفع طالبًا للانتحار في الغربية

كيف دفع الخلاف الأسري
كيف دفع الخلاف الأسري طالبًا لإنهاء حياته

 أقدم طالب بالصف الثالث الإعدادي على إنهاء حياته شنقًا داخل غرفته عقب مشادة كلامية مع والده الذي أصرّ على ذهابه إلى المدرسة بينما رفض الابن ذلك بشدة بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية.

محافظ الغربية: تعريفة التاكسي بـ 14 جنيهًا والتوكتوك 10 جنيهات

تعيين رانيا الإمام عميدا لكلية التربية النوعية بجامعة طنطا

بداية الواقعة:

وتصاعدت حدة النقاش بين الأب ونجله داخل منزل الأسرة بشارع البهي بمنطقة أبو راضي في المحلة الكبري بعدما رفض الطالب الذهاب إلى المدرسة.

الأب بحسب رواية الجيران حاول إقناعه بشتى الطرق قبل أن يتحول الحوار إلى مشادة حادة انتهت بأن ترك الأب الغرفة غاضبًا ليجد بعد دقائق أن ابنه قد علّق نفسه بحبل داخل غرفته.

البلاغ وصل إلى قسم أول المحلة وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المحلة العام فيما باشرت النيابة التحقيق للوقوف على الملابسات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

تعيين رانيا الإمام عميدا لكلية التربية النوعية بجامعة طنطا

عملية نادرة، فريق طبي بمستشفى رمد طنطا ينجح في استئصال قرحة من جفن العين العلوي

محافظ الغربية: تعريفة التاكسي بـ 14 جنيهًا والتوكتوك 10 جنيهات

محافظ الغربية يتابع التزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة وغرامات فورية للمخالفين

الأكثر قراءة

حبس والد قاتل الإسماعيلية الصغير 4 أيام على ذمة التحقيقات

نقابة العلاج الطبيعي تحيل أخصائية للتحقيق بعد استخدام حقن الفيلر والبوتوكس والميزوثيرابي

رصد أعمال حفر غريبة في محيط سد النهضة، وباحث يكشف: إثيوبيا اخترقت عمق السودان

وليد سليمان لـ«فيتو»: حررنا محضر إثبات حالة بعد إلغاء مباراة فريق 2007 مع بيراميدز

أُغمي عليه أثناء شرح أحد الدروس، وفاة معلم بإحدى مدارس شرق القاهرة

هبوط أسعار الذهب بأعلى وتيرة يومية في 4 سنوات

الآيات والسور المستحب قراءتها في أذكار المساء

إصابة فتاة بإعياء شديد بعد تناولها قطعة حشيش ظنتها "شيكولاتة" بالمطرية

خدمات

المزيد

3 جنيهات انخفاضًا للبلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

انهيار في سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات الثلاثاء، ماذا يحدث بالصاغة؟

أسعار الذهب تواصل تراجعها بمنتصف تعاملات الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

330 وظيفة مهندس.. الشروط ومواعيد وطريقة التقديم لوظائف وزارة الري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الآيات والسور المستحب قراءتها في أذكار المساء

تفسير حلم شراء حلق الذهب في المنام وعلاقته بزيادة قريبا في الأموال

هل شدّ الرحال لزيارة مساجد آل البيت مخالف للسنة؟ أستاذ فقه يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية