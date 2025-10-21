الخلاف الأسري يدفع طالبًا للانتحار في الغربية

أقدم طالب بالصف الثالث الإعدادي على إنهاء حياته شنقًا داخل غرفته عقب مشادة كلامية مع والده الذي أصرّ على ذهابه إلى المدرسة بينما رفض الابن ذلك بشدة بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية.

بداية الواقعة:

وتصاعدت حدة النقاش بين الأب ونجله داخل منزل الأسرة بشارع البهي بمنطقة أبو راضي في المحلة الكبري بعدما رفض الطالب الذهاب إلى المدرسة.

الأب بحسب رواية الجيران حاول إقناعه بشتى الطرق قبل أن يتحول الحوار إلى مشادة حادة انتهت بأن ترك الأب الغرفة غاضبًا ليجد بعد دقائق أن ابنه قد علّق نفسه بحبل داخل غرفته.

البلاغ وصل إلى قسم أول المحلة وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المحلة العام فيما باشرت النيابة التحقيق للوقوف على الملابسات.

