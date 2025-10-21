الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
حماس: سنسلم جثتي رهينتين إسرائيليتين مساء اليوم

أعلنت حركة حماس، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أنها ستسلم جثتي رهينتين إسرائيليتين مساء اليوم.

وبالأمس سلمت فصائل المقاومة الفلسطينية جثة أحد أسرى الاحتلال الإسرائيلي.

وبالأمس الاثنين، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن بعثة من الصليب الأحمر الدولي تسلمت جثمان أحد المختطفين الإسرائيليين، وذلك ضمن التفاهمات الجارية المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار.

تسليم جثة أسير إسرائيلي في غزة

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال أن عملية التسليم تجري بتنسيق أمني وإنساني مشترك بين الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أن هوية الجثمان ستُحدد بعد إجراء الفحوصات اللازمة فور وصوله إلى إسرائيل.

جزء من التزامات المرحلة الثانية من الاتفاق

وأضافت مصادر عسكرية إسرائيلية أن هذه الخطوة تأتي في إطار المرحلة الثانية من تنفيذ اتفاق شرم الشيخ، والذي يتضمن استكمال تسليم جثامين المحتجزين الإسرائيليين، بالتوازي مع استمرار الجهود لتثبيت الهدوء على الأرض.

الصليب الأحمر يؤكد التزامه بالمهام الإنسانية

من جانبه، أكد الصليب الأحمر الدولي أن مهمته تقتصر على نقل الجثامين وضمان المعايير الإنسانية في العملية، دون أي دور سياسي أو تفاوضي، مشددًا على أن الأولوية هي احترام الكرامة الإنسانية في جميع مراحل التسليم.

أسرى الاحتلال حماس غزة

