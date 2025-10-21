الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
خارج الحدود

حماس: سياسة هدم منازل المقدسيين تمثل جرائم عقاب جماعي

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أكد عضو المكتب السياسي ومسئول مكتب شئون القدس في حماس هارون ناصر الدين أن تصاعد جرائم الاحتلال في المسجد الأقصى والقدس المحتلة، وما شهد من قيام عشرات المستوطنين بأداء صلواتهم التلمودية على درجات البائكة الغربية لقبة الصخرة المشرفة قرب سبيل قايتباي، يمثل استمرارًا لمسلسل الانتهاكات الصارخة لقدسية المكان وهويته الإسلامية.

 سياسة ممنهجة لتكريس التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى

وقال مسئول مكتب شؤون القدس في حماس: هذا الاعتداء الخطير يأتي ضمن سياسة ممنهجة لتكريس التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، كما أن الاحتلال يسعى إلى تحويل ساحاته إلى ساحات عبادة يهودية، بدعم رسمي من حكومة الاحتلال وجماعات "الهيكل" المزعوم، في محاولة لفرض وقائع تهويدية جديدة على الأرض تمهيدًا لهدم المسجد كما تعلن تلك الجماعات صراحة.

مخطط تهويدي شامل يستهدف تفريغ المدينة من أهلها الفلسطينيين

وأضاف: سياسة هدم منازل المقدسيين تمثل جرائم عقاب جماعي، حيث يستخدم الاحتلال ذريعة "عدم الترخيص" لهدم منازل الفلسطينيين في القدس، بينما يرفض منحهم تصاريح بناء ويغدق بالمشاريع الاستيطانية على المستوطنين، ضمن مخطط تهويدي شامل يستهدف تفريغ المدينة من أهلها الفلسطينيين.

وتابع: هذه الانتهاكات لن تغيّر من حقيقة أن المسجد الأقصى حق خالص للمسلمين وحدهم، وأهالي القدس سيواصلون الرباط والصمود رغم سياسة الهدم والاعتقال والإبعاد.

تكثيف الرباط في المسجد الأقصى والتصدي لاقتحامات المستوطنين

وختم القيادي الحمساوي قائلا: ندعو جماهير الشعب الفلسطيني في القدس والداخل المحتل والضفة الغربية إلى تكثيف الرباط في المسجد الأقصى والتصدي لاقتحامات المستوطنين، وندعو جماهير الأمة إلى تحمّل مسئولياتها القانونية والإنسانية لوقف جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته.

