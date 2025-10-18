إحراج زيلينسكي، ترامب يفيقه من حلم "توماهوك" وهيسجيث يصدمه بـ"رابطة عنق" بعلم روسيا (صور)

قمة أمريكية أوكرانية بالبيت الأبيض، تخللتها مأدبة غداء أقامها الرئيس دونالد ترامب لفولوديمير زيلينسكي، وشهدت خلافات علنية بين الزعيمين.

مأدبة غداء وإشادة

القمة التي عقدت الجمعة اختلفت ترتيباتها عن اللقاء غير المعتاد الذي عقد في فبراير الماضي بين الرئيسين، إذ أظهر ترامب احترامًا ملحوظًا لزيلينسكي، لكنه اختلف معه كذلك.

كما وجّه ترامب كلماتٍ لطيفة لزيلينسكي قائلًا "إنه لشرف لي أن أكون مع قائد قوي جدًّا، رجل مرَّ بالكثير، ورجل أعرفه جيدًا".

وعلى غرار زيارته في أغسطس الماضي، حضر زيلينسكي مرتديًا قميصًا وجاكيت أسودين بدون رابطة عنق، وتخلى هذه المرة أيضا عن بزته العسكرية، التي لم ترق لترامب في اللقاء الأول.

خلافات وصدمة صواريخ “توماهوك”

ورغم ذلك برز خلافان بين ترامب وزيلينسكي الذي لم يحصل على طلبه، الأول حول صواريخ توماهوك والثاني عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ترامب عن طلب أوكرانيا صواريخ "توماهوك": "نأمل ألا يحتاجوا إليها. نأمل بأن يكونوا قادرين على الخروج من الحرب بدون مجرد التفكير بصواريخ التوماهوك".

لكن زيلينسكي أكد أمام ترامب "نحن في حاجة إلى صواريخ توماهوك"، وبعد اللقاء قال "ناقشنا مسألة الصواريخ بعيدة المدى، ولا أريد الإدلاء بأي تصريح بهذا الشأن. قررنا عدم التحدث عنها لأن الولايات المتحدة لا تريد التصعيد".

وفيما اعتبر زيلينسكي أن الرئيس الروسي "ليس جاهزا" للسلام، أكد ترامب عكس ذلك.

وقال الرئيس الأمريكي الذي أجرى محادثة مطولة مع نظيره الروسي الخميس "أعتقد أن الرئيس بوتين يريد إنهاء الحرب" في أوكرانيا.

ولم تقف صدمة زيلينسكي عند هذا الحدل بل أثار وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، الجدل ولفت الأنظار إليه، خلال حضوره الاجتماع الذي عقده الرئيس دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

ربطة عنق وزير الحرب الأمريكي

وظهر هيجسيث، خلال الاجتماع، مرتديًا ربطة عنق بألوان مقاربة جدًا لألوان العلم الروسي، وهو ما التقطته الأوساط السياسية ووسائل الإعلام الروسية وسلطت التركيز عليه.

واعتبرت مصادر روسية أن ربطة عنق وزير الحرب الأمريكي، التي تقترب بشكل كبير جدًا من ألوان العلم الروسي، قد تحمل في دلالاتها رسالة إلى زيلينسكي أراد الوزير إيصالها بشكل أو بآخر.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أجرى الخميس محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي، في واحدة من أطول المحادثات منذ بداية عام 2025، حيث ناقش الجانبان، العديد من المواضيع من بينها الوضع حول أوكرانيا.

وحض ترامب، الذي أظهر تقاربًا متجددًا مع بوتين، نظيره الأوكراني زيلينسكي على وقف الأعمال العدائية، متجاهلًا طلباته بزيادة الدعم العسكري.

