قادم من بلدة تضم آلف نسمة، قصة فريق مغمور يتوج بطلا للسويد

صنع نادي ميالبي AIF التاريخ في الكرة السويدية بعد تتويجه بلقب الدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه الممتد على مدار 86 عامًا، في إنجاز غير مسبوق لنادٍ ينتمي إلى بلدة صغيرة لا يتجاوز عدد سكانها 1000 نسمة فقط.

إنجاز تاريخي في الدوري السويدي

بهذا الإنجاز، أصبحت بلدة هاليفيك موطنًا لأصغر منطقة في تاريخ السويد تُنتج بطلًا للدوري المحلي، في قصة كروية استثنائية خطفت أنظار الجماهير داخل البلاد وخارجها.

ميالبي، الذي كان يلعب في الدرجة الثالثة قبل نحو عقد فقط، نجح في كسر هيمنة نادي مالمو الذي سيطر على البطولة خلال السنوات الماضية بفوزه بـ8 من آخر 12 لقبًا.

وجاء التتويج رغم أن ميزانية ميالبي لا تتجاوز 15% من ميزانية مالمو، ليجسد واحدة من أكثر القصص الملهمة في كرة القدم الأوروبية الحديثة.

وبهذا الإنجاز، سيشارك ميالبي رسميًا في دوري أبطال أوروبا موسم 2026-2027، في ظهور تاريخي أول للفريق على الساحة القارية، ليواصل كتابة فصول قصة شبيهة بمعجزة ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي موسم 2015-2016.

