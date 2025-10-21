كلية تكنولوجيا الإدارة بالجامعة الألمانية تُطلق سلسلة ندوات حول الذكاء الاصطناعي

أطلقت كلية تكنولوجيا الإدارة بـ الجامعة الألمانية بالقاهرة سلسلة من الندوات عبر الإنترنت تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي وتعليم الإدارة المسؤولة".

وأشارت الجامعة خلال الندوات إلى الفوائد العديدة للذكاء الاصطناعي الذي أصبح جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وتأثيره الإيجابي في تحسين نتائج الطلاب، إلى جانب التحديات والمخاوف التي تتعلق بالأخلاقيات والمسئولية والشفافية والخصوصية والتأثير البيئي.

دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير العملية التعليمية

وأكدت الدكتورة نهى البسيوني، نائب عميد كلية تكنولوجيا الإدارة، وأستاذ التسويق بالكلية، أن هناك دورا كبيرا يقع على عاتق أساتذة الأعمال والإدارة يتعلق بتحديد دور الذكاء الاصطناعي في الفصل الدراسي لمعرفة جدوى الإفادة من تطبيقاته في تطوير العملية التعليمية وسبل التخلص من مخاطره بطريقة نقدية تتلخص في متى وكيف يمكن دمج الذكاء الاصطناعي في المناهج التربوية، وممارسات التدريس، ومحتوى المقررات الدراسية، وأساليب التقييم، مع ضرورة تواصل أساتذة الأعمال والإدارة للوقوف على تلك المخاوف التي تتعلق بالذكاء الاصطناعي ومحاولة تداركها وإيجاد حلول استباقية لها من أجل أعداد خريجين مدركين للاستدامة ومستعدين للمستقبل.

ولفتت إلى سلسلة الندوات تم تنظيمها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة لمبادئ تعليم الإدارة المسؤولة (UN-PRME)، وكلية كوينز للأعمال في بلفاست – المملكة المتحدة، وكلية إكستر للأعمال في المملكة المتحدة، مشيرة إلى أنها بدأت خلال شهر أكتوبر الحالي وتستمر حتى ديسمبر 2025.

وأضافت أن الندوات تواكب الإحتفال بإطلاق كتاب في هذا الصدد بعنوان " الذكاء الاصطناعي وتعليم الإدارة المسؤولة: التطبيقات الحالية والتوجهات المستقبلية ( من إصدار دار روتليدج للنشر، والذي شاركت في في تأليفه بالتعاون مع الدكتور فولفغانغ أمان، جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال (HEC Paris) – فرع الدوحة قطر، الدكتورة دينا البسيوني، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدكتور كريستيان هاوزر، جامعة العلوم التطبيقية في غراوبوندن – سويسرا.

وأوضحت البسيوني أن الكتاب يضم مساهمات العديد من المؤلفين البارزين من عدة دول، من بينها: كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، ماليزيا، سلطنة عمان، و يتجاوز الكتاب الأسئلة المفاهيمية حول استخدام الذكاء الاصطناعي في تعليم الإدارة، ليتناول التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في التعليم الإداري، مع استعراض سياسات نموذجية متعلقة بدوره في تعزيز الإدارة المسؤولة في مؤسسات التعليم العالي.

كما يعرض الكتاب دراسات حالة مثيرة للاهتمام تشمل تطوير المناهج الدراسية، التعلم الشخصي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، آثار استخدام الذكاء الاصطناعي في تصحيح الأسئلة القصيرة واستخدامه في التدقيق والاستثمار، لافتة إلى أن الكتاب يهدف إلى مواصلة تطوير مجتمع ممارسين نابض بالحياة في مجال تعليم الإدارة المسؤولة والتقنيات الناشئة لذا فهو يعد مفيدًا للمعلمين والباحثين حول العالم، بالإضافة إلى مديري الجامعات وكليات إدارة الأعمال، في سعيهم لاستكشاف ما يستلزمه تعزيز تعليم الإدارة المسؤولة في عصر الذكاء الاصطناعي.

