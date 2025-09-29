صيدلة الجامعة الألمانية بالقاهرة تنظم المؤتمر الرابع GEPPMA للتعاون المشترك في الطب الشخصي

نظمت كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية بـالجامعة الألمانية بالقاهرة (GUC) المؤتمر السنوى الرابع GEPPMA في مجالات الطب الشخصي والصحة الدقيقة وجسر للتواصل العلمي بين مصر وألمانيا.

المؤتمر السنوى الرابع GEPPMA بصيدلة الجامعة الألمانية، فيتو

وركزت فعاليات المؤتمر هذا العام على موضوعات محورية مثل: علم الأورام، المعلوماتية الحيوية، والمعلوماتية الصحية، ما ساهم في إتاحة الفرصة للباحثين والأطباء وغيرهم من المتخصصين للتواصل والتعلم وصياغة مستقبل هذه المجالات.

وجاء المؤتمر بدعم من الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي (DAAD) ووزارة التعليم والبحث الألمانية (BMBF)، وبتنظيم وإشراف الدكتورة هند الطيبي، أستاذ علم الجينوم والاقتصاد الصحي ومديرة برنامج دبلومة اقتصاديات الدواء بالجامعة الألمانية بالقاهرة، والمستشار في مجال اقتصاديات الصحة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشارت الدكتورة هند الطيبي إلى أن المؤتمر تضمن جلسة تفاعلية لعرض ملصقات علمية قدمها باحثون وطلاب من مختلف الجامعات والمعاهد البحثية المصرية، ما أتاح لهم فرصة عرض أحدث المشاريع البحثية ومناقشتها مع نخبة من الخبراء، حيث اختتمت الجلسة بتكريم الفائزين الثلاثة الأوائل الذين حصدوا جوائز مالية قيمة مقدمة من شركة Reme-D، إحدى الشركات المصرية الناشئة في مجال تصنيع أدوات التشخيص عالية الجودة محليًا، ما عكس أهمية دعم الأبحاث الشابة وربطها بالقطاع الصناعي بما يسهم في دفع الابتكار وتطوير خدمات الرعاية الصحية في مصر.

اول مجلس أورام جزيئي بالجامعات المصرية

وأوضحت أن أجندة المؤتمر حظيت بمشاركة متميزة من نخبة من الخبراء الدوليين والإقليميين من أعضاء أول مجلس أورام جزيئي يُعقد على مستوى الجامعات المصرية.

المؤتمر السنوى الرابع GEPPMA بصيدلة الجامعة الألمانية، فيتو

ولفتت الطيبي إلى أن تشكيل هذا المجلس يعد بمثابة خطوة نوعية في تعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات لدعم تشخيص وعلاج السرطان وفق أحدث المعايير العالمية.

المؤتمر السنوى الرابع GEPPMA بصيدلة الجامعة الألمانية، فيتو

يضم المجلس وفدا علميا من جامعة شتوتجارت، تتقدمهم الدكتورة مونيلولا أولايويي، مديرة معهد علم المناعة والأحياء الجزيئية، إلى جانب نخبة من كبار أطباء الأورام وعلماء الوراثة السرطانية في مصر، من بينهم: الدكتور عماد شاش، الدكتور تامر النحاس، الدكتور لؤي قاسم، الدكتور أحمد مجدي ربيع، الدكتور أحمد حسن عبد العزيز، الدكتورة لبنى عز العرب، الدكتورة وفاء المتناوي، الدكتورة نعمت قاسم، والدكتور أحمد عبد الهادي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.