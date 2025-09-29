الإثنين 29 سبتمبر 2025
أخبار مصر

صيدلة الجامعة الألمانية بالقاهرة تنظم المؤتمر الرابع GEPPMA للتعاون المشترك في الطب الشخصي

المؤتمر السنوى الرابع
المؤتمر السنوى الرابع GEPPMA بصيدلة الجامعة الألمانية
نظمت كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية بـالجامعة الألمانية بالقاهرة (GUC) المؤتمر السنوى الرابع GEPPMA في مجالات الطب الشخصي والصحة الدقيقة وجسر للتواصل العلمي بين مصر وألمانيا.

المؤتمر السنوى الرابع GEPPMA بصيدلة الجامعة الألمانية 
المؤتمر السنوى الرابع GEPPMA بصيدلة الجامعة الألمانية

وركزت فعاليات المؤتمر هذا العام على موضوعات محورية مثل: علم الأورام، المعلوماتية الحيوية، والمعلوماتية الصحية، ما ساهم في إتاحة الفرصة للباحثين والأطباء وغيرهم من المتخصصين للتواصل والتعلم وصياغة مستقبل  هذه المجالات.

وجاء المؤتمر بدعم من الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي (DAAD) ووزارة التعليم والبحث الألمانية (BMBF)، وبتنظيم وإشراف الدكتورة هند الطيبي، أستاذ علم الجينوم والاقتصاد الصحي ومديرة برنامج دبلومة اقتصاديات الدواء بالجامعة الألمانية بالقاهرة، والمستشار في مجال اقتصاديات الصحة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 

 

وأشارت الدكتورة هند الطيبي إلى أن المؤتمر تضمن جلسة تفاعلية لعرض ملصقات علمية قدمها باحثون وطلاب من مختلف الجامعات والمعاهد البحثية المصرية، ما أتاح لهم فرصة عرض أحدث المشاريع البحثية ومناقشتها مع نخبة من الخبراء، حيث اختتمت الجلسة  بتكريم الفائزين الثلاثة الأوائل الذين حصدوا جوائز مالية قيمة مقدمة من شركة Reme-D، إحدى الشركات المصرية الناشئة في مجال تصنيع أدوات التشخيص عالية الجودة محليًا، ما عكس أهمية دعم الأبحاث الشابة وربطها بالقطاع الصناعي بما يسهم في دفع الابتكار وتطوير خدمات الرعاية الصحية في مصر.

اول مجلس أورام جزيئي بالجامعات المصرية

وأوضحت أن أجندة المؤتمر حظيت بمشاركة متميزة من نخبة من الخبراء الدوليين والإقليميين من أعضاء أول مجلس أورام جزيئي يُعقد على مستوى الجامعات المصرية.

المؤتمر السنوى الرابع GEPPMA بصيدلة الجامعة الألمانية
المؤتمر السنوى الرابع GEPPMA بصيدلة الجامعة الألمانية

ولفتت الطيبي إلى أن تشكيل هذا المجلس يعد بمثابة خطوة نوعية في تعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات لدعم تشخيص وعلاج السرطان وفق أحدث المعايير العالمية.

المؤتمر السنوى الرابع GEPPMA بصيدلة الجامعة الألمانية
المؤتمر السنوى الرابع GEPPMA بصيدلة الجامعة الألمانية

يضم المجلس وفدا علميا من جامعة شتوتجارت، تتقدمهم الدكتورة مونيلولا أولايويي، مديرة معهد علم المناعة والأحياء الجزيئية، إلى جانب نخبة من كبار أطباء الأورام وعلماء الوراثة السرطانية في مصر، من بينهم: الدكتور عماد شاش، الدكتور تامر النحاس، الدكتور لؤي قاسم، الدكتور أحمد مجدي ربيع، الدكتور أحمد حسن عبد العزيز، الدكتورة لبنى عز العرب، الدكتورة وفاء المتناوي، الدكتورة نعمت قاسم، والدكتور أحمد عبد الهادي.

