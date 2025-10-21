الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مدبولي يتابع إجراءات طرح مشروع حدائق تلال الفسطاط للإدارة والتشغيل

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو
ads

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، موقف طرح مشروع حدائق "تلال الفسطاط" للإدارة والتشغيل.

 جاء ذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء/ محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والمهندس باهر شعراوي، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والمهندس مصطفى عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، ومسئولي المكتب الاستشاري للمشروع.

رئيس الوزراء: هناك أهمية خاصة لمشروع حدائق تلال الفسطاط،


وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هناك أهمية خاصة لمشروع حدائق تلال الفسطاط، وحرصا على اختيار أفضل الشركات لإدارته وتشغيله على أعلى مستوى بما يُضاهي إدارة وتشغيل مثل هذه المشروعات عالميًا.


وخلال الاجتماع استعرض المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، موقف طرح مشروع حدائق تلال الفسطاط للإدارة والتشغيل.
وأشار "صديق" إلى أن اللجنة المشتركة المُشكلة لفحص ودراسة الملفات المُقدمة من الشركات والتحالفات المتقدمة لإدارة وتشغيل المشروع عقدت عددا من الاجتماعات لاستكمال فحص المستندات القانونية والفنية، وكذا فحص الملاءة المالية وفقًا للشروط والمحددات المعلنة.

 تأهيل عدة شركات وتحالفات لإدارة وتشغيل مشروع حدائق تلال الفسطاط


وأضاف: قررت اللجنة الموافقة على تأهيل عدة شركات وتحالفات لإدارة وتشغيل مشروع حدائق تلال الفسطاط.


وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال عملية تقديم العطاءات والعروض الفنية والمالية من هذه الشركات المؤهلة.


ولفت صديق إلى أنه يتم التجهيز حاليًا لإقامة حفل كبير في "الأرينا" الموجودة بحديقة تلال الفسطاط.


وأضاف أنه سيتم تنظيم مهرجان شتوي في "تلال الفسطاط" في سلسلة من الاحتفالات الشتوية، على غرار مهرجان العلمين الذي يتم تنظيمه خلال موسم الصيف بمدينة العلمين الجديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور مصطفى مدبولي المهندس خالد صديق حديقة تلال الفسطاط حدائق تلال الفسطاط دكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء شريف الشربينى مدينة العلمين الجديدة وزير الاسكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات رئيس الوزراء

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يتابع جهود إزالة التعديات على مجرى النيل وأراضي طرح النهر

مدبولي يتابع جهود تعظيم الاستفادة سياحيًا من مسار العائلة المقدسة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمراكز البيانات الحكومية

رئيس الوزراء يستعرض جهود وخطوات تحسين الخدمات المقدمة إلكترونيا للمواطنين والمستثمرين

مدبولي يتابع جهود تعظيم الاستفادة من الأراضي والمباني المطلة على كورنيش النيل وطرحها كفرص استثمارية

الممرات اللوجستية، أكبر مشروع لربط مواني مصر بالمناطق الصناعية والزراعية والتجارية (فيديو)

مدبولي يشهد بروفات افتتاح المتحف المصري الكبير، ويؤكد: احتفالية ستبهر العالم

قبل 15 يومًا من افتتاحه، مدبولي يتفقد استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير ومشروعات تطوير محيطه

الأكثر قراءة

بحضور السيسي، أول قمة مصرية أوروبية في بروكسل غدا

ارتفاع كبير بالقاهرة والصعيد في المنطقة الآمنة، درجات الحرارة اليوم في مصر

أمكَ اشترتها له، البنتاجون يرد على سؤال صحفي حول ربطة عنق هيجسيث بألوان العلم الروسي

بعد امتصاص تأثير زيادة الوقود، بشرى سارة عن أسعار السمك اليوم بالأسواق

مواعيد مباريات الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا

أخبار مصر: تطور جديد في سرقة مكتب بريد عبر نفق مسجد، سر رسالة أعادت الخطيب لرئاسة الأهلي، مفاجأة عن سفاح الإسماعيلية الصغير

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 21-10-2025

اليوم، انقطاع المياه عن عدد من المناطق بالدقهلية لمدة 7 ساعات

خدمات

المزيد

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 21-10-2025

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين لانتخابات النواب بالقانون

انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 21 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 21 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 21 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية