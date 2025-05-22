الخميس 22 مايو 2025
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صحة ومرأة

فوائد الزيت الحار، يحسن صحة القلب والجهاز الهضمي ويعالج التهابات المفاصل

الزيت الحار
الزيت الحار

فوائد الزيت الحار، الزيت الحار من أنواع الزيوت الشهيرة التى عرفها المصريون منذ زمن بعيد وله مذاق مميز وشعبية كبيرة فى مصر حيث ارتبط تقديمه بطبق الفول.

وفوائد الزيت الحار، عديدة لقيمته الغذائية العالية فهو يعتبر من الدهون الصحية الغنية بمضادات الأكسدة والعناصر المهمة وينصح الخبراء بتناوله.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الزيت الحار من الزيوت الطبيعية المستخلصة من بذور الكتان، ويعرف في بعض الدول العربية بهذا الاسم، بينما يطلق عليه في مناطق أخرى اسم زيت بذرة الكتان، ويتميز هذا الزيت بلونه الذهبي ورائحته القوية وطعمه المميز، كما يشتهر بقيمته الغذائية العالية وفوائده الصحية العديدة التي جعلته أحد الزيوت المفضلة لدى من يهتمون بالصحة العامة والتغذية السليمة.

فوائد الزيت الحار 
فوائد الزيت الحار 

فوائد الزيت الحار للصحة 

وأضافت منى، أن من فوائد الزيت الحار التى تدفعنا لاستخدامه في الحياة اليومية:-

  • احتوائه على نسبة عالية من حمض ألفا-لينولينيك، وهو نوع من أحماض أوميجا 3 النباتية، وهذه الأحماض لها دور مهم في دعم صحة القلب والأوعية الدموية، وتقليل نسبة الكوليسترول الضار، وتقليل فرص الإصابة بتصلب الشرايين.
  • يعمل على تحسين عمل الدماغ وتقوية الذاكرة.
  • يحتوي الزيت الحار على خصائص ملينة تساعد على تحسين حركة الأمعاء، مما يجعله مفيدًا لمن يعانون من الإمساك المزمن، وعسر الهضم، االتهابات القولون.
  • يساعد في تنظيف القولون وتحسين امتصاص العناصر الغذائية.
  • بفضل احتوائه على مضادات أكسدة طبيعية وأحماض دهنية غير مشبعة، يساعد الزيت الحار في تخفيف أعراض الالتهابات المزمنة مثل التهاب المفاصل، وتقليل آلام العضلات والمفاصل.
  • يعمل على مقاومة الالتهابات الجلدية مثل الأكزيما والصدفية.
  • يساعد تناول الزيت الحار أو استخدامه موضعيًا في ترطيب البشرة الجافة، وتقليل التهابات الجلد، وتعزيز نضارة البشرة ومقاومة التجاعيد، وتقوية الشعر ومنع تساقطه وتحفيز نموه.
  • يعتبر الزيت الحار إضافة جيدة للنظام الغذائي لمن يسعون لفقدان الوزن، حيث يساعد على الشعور بالشبع، ويحفز عملية الأيض، ويقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام.
  • تشير بعض الدراسات إلى أن الأحماض الدهنية في الزيت الحار قد تساعد في تحسين حساسية الجسم للأنسولين، وتساهم في تنظيم مستوى السكر في الدم، وومع ذلك، يُفضل استشارة الطبيب قبل إدخاله ضمن نظام مرضى السكري.
  • بفضل غناه بمضادات الأكسدة والمركبات النباتية مثل "الليغنانات"، يعتقد أن الزيت الحار قد يساهم في الوقاية من سرطان الثدي، وتقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا والقولون.

محاذير استخدام الزيت الحار 

وتابعت، يستخدم الزيت الحار باردا ولا ينصح بتسخينه أو الطهي به، ويمكن إضافته إلى السلطة، الزبادي، أو العصائر، والجرعة اليومية الموصى بها عادة هي ملعقة إلى ملعقتين صغيرتين، مع العلم أنه لا ينصح باستخدام الزيت الحار في القلي لأنه يتأكسد بسرعة بفعل الحرارة، ويجب تخزينه في مكان بارد ومظلم ويفضل داخل الثلاجة، وقد يتفاعل مع بعض الأدوية، لذلك يجب استشارة الطبيب قبل استخدامه بانتظام.

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