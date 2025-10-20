الإثنين 20 أكتوبر 2025
تريزيجيه يعود لتدعيم صفوف الأهلي في الدوري

يعود محمود تريزيجيه لاعب الأهلي لتدعيم صفوف فريقه فى مباريات الدوري عند مواجهة الاتحاد السكندري بعد غد الأربعاء، حيث غاب اللاعب عن مباراة كهرباء الإسماعيلية الأخيرة في الدوري بسبب تراكم الإنذارات. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة 11 من بطولة الدوري الممتاز، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء وتنقل عبر قناة اون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.  

وحقق النادي الأهلي الفوز على نظيره فريق إيجل نوار البوروندي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأول في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا

