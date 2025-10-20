الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يهنئ الاتحاد المغربي بإنجاز مونديال الشباب

منتخب المغرب
منتخب المغرب

 تقدم النادي الأهلي ومجلس إدارته وأعضاؤه وجماهيره بخالص التهاني القلبية للأشقاء في المغرب والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والمحبين؛ بمناسبة الإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي للشباب الذي شرف الكرة العربية وفاز ببطولة كأس العالم تحت 20 سنة.
 

وحقق منتخب المغرب للشباب الفوز على نظيره الأرجنتيني بهدفين دون رد في نهائي كأس العالم. 

الأهلي اخبار الأهلي منتخب الشباب

الجريدة الرسمية