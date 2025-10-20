الأهلي يهنئ الاتحاد المغربي بإنجاز مونديال الشباب

تقدم النادي الأهلي ومجلس إدارته وأعضاؤه وجماهيره بخالص التهاني القلبية للأشقاء في المغرب والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والمحبين؛ بمناسبة الإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي للشباب الذي شرف الكرة العربية وفاز ببطولة كأس العالم تحت 20 سنة.



وحقق منتخب المغرب للشباب الفوز على نظيره الأرجنتيني بهدفين دون رد في نهائي كأس العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.