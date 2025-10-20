موقف محمد شريف من المشاركة في السوبر المصري

قال مصدر داخل النادي الأهلي إن فرص محمد شريف مهاجم الأهلي في اللحاق ببطولة السوبر المصري في الإمارات يوم ٦ نوفمبر المقبل تبقي ضعيفة بعد إصابة اللاعب في العضلة الضامة وحاجته إلى فترة زمنية تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.



وشدد المصدر على أن اللاعب بدأ تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في مباراة إيجل نوار البوروندي الأخيرة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع الاتحاد السكندري يوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة 11 من بطولة الدوري الممتاز، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء وتنقل عبر قناة اون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

وحقق النادي الأهلي الفوز على نظيره فريق إيجل نوار البوروندي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأول في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

