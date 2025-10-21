الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

سيدة تنهي حياتها بتناول قرص الغلة داخل منزلها في الدقهلية

اسعاف
اسعاف

أقدمت سيدة في نهاية العقد الثالث من عمرها على التخلص من حياتها بتناول قرص الغلة السام، داخل منزلها بقرية جميانة التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.

 

سيدة تقدم على الانتحار بتناول قرص غلة 
 

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع سيدة في العقد الثالث من عمرها داخل المنزل بقريه جميانه مركز بلقاس.
 

السيدة في نهاية العقد الثالث وأنهت حياتها 

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وسيارة إسعاف وبالفحص تبين أن السيدة تدعى كريمة خلف محمود - 38 سنة -جثة هامدة، مع ادعاء تناول قرص سام بقرية جميانة مركز بلقاس.


جرى نقل الجثمان لمستشفى بلقاس المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بلقاس بمحافظة الدقهلية بمحافظة الدقهلية شرطة النجدة محافظة الدقهلية مستشفى بلقاس المركزى محافظة الدقهلي محافظة الدقهلية نيابة العامة محافظة الدقهل مصرع سيدة لنيابة العامة سيارة إسعاف

مواد متعلقة

بين مطرقة التوترات وسندان جني الأرباح.. هل يفقد الذهب بريقه مؤقتا بعد التراجعات الكبيرة؟.. وهذه القوى الخفية تدفع المعدن الأصفر في رحلة الصعود

لم تعد للرجال فقط، محافظ أسيوط يشهد تدريب طالبات الصنايع على أعمال السباكة (فيديو)

الرئاسة: السيسي يلتقي في بروكسل كبار مسئولي الاتحاد الأوروبي وملك بلجيكا

أمير قطر يطالب بضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني من الانتهاكات الإسرائيلية

الأكثر قراءة

النيابة تنشر مرافعتها في قضية سوزي الأردنية وتؤكد: المتهمة سعت لتحقيق مكاسب من مجهولين (فيديو)

لا أعرف شيئًا عن ابني، مصطفى هريدي يتصدر التريند بعد حواره مع عمرو الليثي

"اتبرع أنت بمزاجك"، علاء مبارك يهاجم عمرو أديب بعد إلزامه المصريين التبرع لغزة

بحضور السيسي، أول قمة مصرية أوروبية في بروكسل غدا

تفسير رؤية الهلال في المنام وعلاقتها بوظيفة مرموقة وربح فى التجارة

بعد امتصاص تأثير زيادة الوقود، بشرى سارة عن أسعار السمك اليوم بالأسواق

بمشاركة السيسي، 3 ملفات مهمة تتصدر القمة المصرية الأوروبية في بروكسل غدا

مواعيد مباريات الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني صباح اليوم الثلاثاء

قفزة في سعر الجنيه الذهب بالصاغة (آخر تحديث)

الريال العماني يواصل استقراره أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 21-10-2025

الذهب يفتتح تعاملات الثلاثاء على ارتفاع وهذا العيار يسجل 6730 جنيها

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الهلال في المنام وعلاقتها بوظيفة مرموقة وربح فى التجارة

أدعية صباحية للرزق يمكنك ترديدها بسهولة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 21 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية