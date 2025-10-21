سيدة تنهي حياتها بتناول قرص الغلة داخل منزلها في الدقهلية

أقدمت سيدة في نهاية العقد الثالث من عمرها على التخلص من حياتها بتناول قرص الغلة السام، داخل منزلها بقرية جميانة التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.

سيدة تقدم على الانتحار بتناول قرص غلة



تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع سيدة في العقد الثالث من عمرها داخل المنزل بقريه جميانه مركز بلقاس.



السيدة في نهاية العقد الثالث وأنهت حياتها

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وسيارة إسعاف وبالفحص تبين أن السيدة تدعى كريمة خلف محمود - 38 سنة -جثة هامدة، مع ادعاء تناول قرص سام بقرية جميانة مركز بلقاس.



جرى نقل الجثمان لمستشفى بلقاس المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.