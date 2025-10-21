بين مطرقة التوترات وسندان جني الأرباح.. هل يفقد الذهب بريقه مؤقتا بعد التراجعات الكبيرة؟.. وهذه القوى الخفية تدفع المعدن الأصفر في رحلة الصعود

شهدت أسواق الذهب، اليوم الثلاثاء، حالة من التقلب والتراجع المحدود، في ظاهرة وصفت بـ"جني الأرباح" بعد موجة صعود تاريخية قادت المعدن النفيس لتسجيل 66 رقما قياسيا منذ بداية العام.

تراجع أسعار الذهب عالميا

انخفض الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.80% ليصل إلى 4,330.70 دولار للأونصة، حيث يأتي هذا التراجع بعد قفزة قوية أمس الإثنين، وصلت إلى 3.1% لتبلغ ذروتها عند 4,381.52 دولار للأونصة، بحسب إرم بزنس.

ولامس الذهب مستويات قياسية جديدة يوم الجمعة الماضي قرب 4492 دولارًا (للعقود الآجلة) قبل أن يتراجع بأكثر من 100 دولار مع عمليات بيع لجني الأرباح.

أسعار الذهب في مصر

وعلى المستوى المحلي، استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء الأسواق المصرية، عند 5890 جنيها للجرام عيار 21، وهذا بعدما سجلت أمس الإثنين أعلى معدل لها ليصل إلى 5900 جنيه للجرام عيار 21.

محركات الصعود والتوقعات في أسعار الذهب

ولا تزال العوامل الأساسية الداعمة للذهب قائمة، ممثلة في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، واستمرار الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية، وتوقعات بخفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

ويتوقع بعض المحللين، مثل جيفري كريستيان من "سي.بي.إم جروب"، استمرار الصعود ووصول السعر إلى 4500 دولار للأونصة قريبا، حيث سجل الذهب مكاسب صاعدة بلغت حوالي 65.1% منذ بداية العام 2025، وبنسبة 28% خلال الأشهر الثلاثة الماضية فقط.

تأثير التوترات التجارية بين أمريكا والصين

واندلعت موجة الصعود الحالية بعد تصعيد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للتوترات التجارية مع الصين، ومن جانبها أظهرت الصين موقفا متحديا من خلال امتناعها عن استيراد فول الصويا الأمريكي، في إشارة واضحة إلى استمرار حالة التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم.

توقعات متناقضة حول مصير الذهب

ويشير محللون مثل تيم ووتر من "كيه سي إم تريد" إلى أن انخفاض أسعار الفائدة وعدم اليقين المستمر يعززان من جاذبية الذهب، في المقابل، يحذر آخرون مثل أكاش دوشي من "ستيت ستريت" من أن المكاسب الكبيرة تخلق فرصا لجني الأرباح، مما قد يؤدي إلى تراجع مؤقت في الأسعار بنسبة 5% إلى 7%، ينظر إليه كفرصة شراء جديدة.

توقعات أسعار الذهب في مصر

وعلى المستوى المحلي، علق محسن السعيد عضو شعبة المعادن الثمينة، على الارتفاع الجنوني لـ أسعار الذهب، قائلا: " لم يكن أحد سواء من الخبراء الاقتصاديين العالميين".



وقال فى مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات"، تقديم الإعلامية سهير جودة المذاع على فضائية "النهار": " كافة التوقعات لأسعار الذهب أن يصل سعر الأوقية إلى 4 آلاف دولار بنهاية العام، ولكن ما حدث فاق كل التوقعات، وهذا أمر غريب".

وأضاف أن الأحداث السياسية كانت أحد أسباب ارتفاع أسعار الذهب، والدولار، وكان من المتوقع أن يصل سعر الذهب 4900 دولار للأونصة فى نهاية 2026"، مؤكدا أن أسعار الذهب فى زيادة مستمرة، ولن يحدث انخفاض لها، فالذهب ملاذ آمن للاستثمار.

ونصح المواطنين بشراء الذهب وليس البيع، فأسعار الذهب ستواصل الارتفاع لتصل إلى ذروتها، لافتا إلى أن كافة أسعار المعادن شهدت ارتفاعا كبيرا بسبب زيادة الطلب عليها.

