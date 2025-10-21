الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
أخبار مصر

الرئاسة: السيسي يلتقي في بروكسل كبار مسئولي الاتحاد الأوروبي وملك بلجيكا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
 صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن انعقاد هذه القمة التاريخية المصرية الأوروبية، الأولى من نوعها بين مصر والاتحاد الأوروبي، يأتي تتويجًا لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم إطلاقها رسميًا في القاهرة في مارس ٢٠٢٤، مؤكّدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيجري، على هامش الزيارة، سلسلة من اللقاءات المهمة مع كبار مسئولي الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى عدد من القادة الأوروبيين، كما سيعقد الرئيس لقاءً مع ملك بلجيكا.


ويغادر الرئيس  السيسي، صباح اليوم، أرض الوطن متوجهًا إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث يترأس وفد جمهورية مصر العربية المشارك في أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى، والمقرر انعقادها في الثاني والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.

 

وتنطلق أول قمة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في العاصمة البلجيكية بروكسل يوم 22 أكتوبر 2025 بمشاركة الرئيس  السيسي، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

الجريدة الرسمية