ندوة توعوية بطب القاهرة الأهلية حول سرطان الثدي والفحص المبكر

 نظمت كلية الطب والجراحة بـجامعة القاهرة الأهلية، برعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق المكلف بأعمال رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة جيهان المنياوي عميد كليات القطاع الصحي بالجامعة ندوة توعوية تحت عنوان Pink it UP in October.

 حاضر خلال الندوة الدكتورة نجلاء عبد الرازق أستاذ الأشعة بكلية طب قصر العيني والمنسق العام السابق للبرنامج القومي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وذلك بالتزامن مع شهر أكتوبر الوردي (شهر التوعية بسرطان الثدي) الذي يستهدف نشر الوعي حول المرض وتشجيع الفحص المبكر، وتقديم الدعم للمصابين.

 

شهد فعاليات الندوة، الدكتور محمد العطار نائب رئيس جامعة القاهرة الأهلية للشئون الأكاديمية، والدكتورة عبير زايد مدير برنامج الطب والجراحة بالجامعة الأهلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد  الصادق، أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بالمبادرات التي تخدم صحة المرأة المصرية وتدعم وعي المجتمع بقضايا الوقاية والعلاج، مؤكدًا أن شهر أكتوبر يمثل فرصة لتعزيز ثقافة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، بوصفه خط الدفاع الأول للحفاظ على صحة المرأة، لافتًا إلى أن الجامعة الأهلية لا تقتصر رسالتها على التعليم والبحث العلمي، بل تمتد إلى خدمة الإنسان والمجتمع من خلال مبادرات توعوية وإنسانية متكاملة، تعكس التزام الجامعة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد العطار نائب رئيس جامعة القاهرة الأهلية للشئون الأكاديمية، إلى أن اهتمام الجامعة بالقضايا المتعلقة بصحة المرأة  تنطلق من استراتيجيتها ودورها المجتمعي، وتوعية المجتمع الجامعى بما يعكس تفاعله مع مختلف القضايا المجتمعية.

أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي

وفى السياق ذاته، قالت الدكتورة جيهان المنياوي عميد كليات القطاع الصحي بجامعة القاهرة الأهلية: إن الندوة شهدت تفاعلًا مميزًا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، الذين عبّروا عن تقديرهم لأهمية الدور المجتمعي للجامعة في نشر المعرفة الصحية وتكريس مفهوم “الجامعة في خدمة المجتمع”، وجامعة القاهرة الأهلية تواصل من خلال مثل هذه الفعالية أداء رسالتها الإنسانية والتوعوية، مؤكدًة سعي الجامعة إلى نشر الوعي الصحي بين فئات المجتمع كافة، وتحقيق التكامل بين التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، بما يجسد رؤيتها في بناء أجيال واعية ومسؤولة ومؤمنة بقيمة المشاركة المجتمعية.

ومن جهتها، أكدت الدكتورة نجلاء عبد الرازق، خلال الندوة،  أن الكشف المبكر عن سرطان الثدي هو الركيزة الأساسية للوقاية وزيادة فرص الشفاء التام، مشيرة إلى أن أغلب الحالات التي تُكتشف في مراحلها الأولى يمكن علاجها بنجاح وبأقل تدخل ممكن، كما أكدت أهمية الفحص الذاتي الشهري للثدي، والفحص الدوري بالأشعة مرة سنويًا للسيدات فوق سن الأربعين، وأن التطور الكبير في تقنيات التشخيص والعلاج، خاصة في مجال الأشعة والتصوير الطبي، ساهم في تحسين دقة الاكتشاف وتقليل نسب الوفيات.

