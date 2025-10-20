طب قصر العيني: الذكاء الاصطناعي يعزز الثقة بين المريض ومقدم الخدمة الصحية

استضافت جامعة القاهرة جلسة علمية متخصصة ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي، بعنوان "تعريف جودة الرعاية الصحية بالذكاء الاصطناعي: الدقة، الأمان والثقة"، والتي جمعت نخبة من رواد التعليم الطبي والجودة الصحية وأساتذة كلية الطب.

شارك في الجلسة كل من الدكتورة حنان مبارك وكيل كلية الطب لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد هجرس مستشار عميد كلية الطب لشؤون الحوكمة، والدكتورة دينا شريف عمر أمين اللجنة العليا للجودة والاعتماد والرقابة الصحية بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور وائل الدرندلي عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتورة نسرين الغرباوي رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية، والدكتورة رباب مأمون سلامة مدير المكتب التنفيذي للجودة بمستشفيات كلية الطب.

وجضر الجلسة الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، والدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة نادية بدراوي أستاذ طب الأطفال، والدكتورة نجلاء رافت عميد كلية الآداب.

وتضمنت الجلسة عروضًا علمية متنوعة قدّمها نخبة من أساتذة الكلية، منهم، الدكتور أحمد صبحي الفيل أستاذ جراحة المسالك البولية، والدكتور إسلام عمر ياسر مدير وحدة التغذية الوريدية، والدكتورة أمل سيد نائب المدير التنفيذي لشؤون البيئة والخدمات ومدير مكافحة العدوى، والدكتورة دارين عادل مشرف الصيدلة الإكلينيكية بمستشفيات كلية الطب.

تحسين جودة الخدمات الطبية بمستشفيات كلية الطب

تناولت العروض العلمية تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الخدمات الطبية بمستشفيات كلية الطب، من خلال تجارب بحثية في مجالات الجراحة والتغذية العلاجية ومكافحة العدوى، وكذلك النماذج التنبؤية في تشخيص السكتات الدماغية.د

وخرجت الجلسة بعدد من المخرجات التي أكدت أن الذكاء الاصطناعي أصبح محركًا رئيسيًا لتطوير منظومات الجودة والاعتماد، وداعمًا جوهريًا لرفع كفاءة الأداء الإكلينيكي وتعزيز الثقة بين المريض ومقدّم الخدمة الصحية، بما يرسخ مفهوم الرعاية الذكية القائمة على الدقة والأمان والإنسانية.

ونُظّمت الجلسة من خلال المكتب التنفيذي للجودة بمستشفيات كلية الطب بجامعة القاهرة، إعدادًا من الدكتورة بسنت نصار والدكتورة رحاب أحمد، وتحت إشراف الأستاذة الدكتورة رباب مأمون سلامة.

